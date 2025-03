Actriz Fer Salinas suma acusaciones contra Karol Lucero: “La única mujer con respaldos...” - Chilevisión

La actriz e influencer acusa al comunicador de desconocer el pago por una comisión en su paso por Like Media.

La actriz e influencer Fer Salinas se sumó a las acusaciones contra Karol Lucero y lo apuntó públicamente por no pagarle una comisión acordada en Like Media. Esto luego que se supiera que el comunicador no le pagaba a sus trabajadores y que también lo acusaran de grabarlos.

A través de su cuenta de Instagram, la joven aseguró tener pruebas del acuerdo pactado con Lucero y afirmó que nunca recibió el dinero prometido.

"Siendo la única mujer con respaldos y pruebas de mi paso por Like Media, aclaro lo siguiente: aunque todos sabíamos que entrar al proyecto era sin remuneración, mi incorporación se negoció con Mati Sánchez y Karol, en la que acordamos que recibiría una comisión por cada marca que incorporara", publicó Salinas.

Al intentar cobrar su pago, la influencer relató que Lucero desconoció el acuerdo y le dijo que no podía remunerarla si nadie más lo recibía: "Su respuesta fue que, si él no pagaba a nadie, ¿cómo me pagaría a mí? Además, argumentó que si yo comisionaba, él y todos debían hacerlo".

La actriz también expresó su malestar respecto a los gastos del proyecto: "Nunca entendí por qué todos los ingresos se destinaban a pagar la oficina, luz y gastos de Karol, ya que, en ese caso, también deberían cubrirse los equipos, la gestión y la producción de Mati", criticó.

"La gota que rebalsó el vaso..."

En cuanto a su salida de Like Media, Fer comentó que "ante otras actitudes que no se alineaban con mi forma de hacer las cosas, le comuniqué a Mati mi deseo de irme, estaba molesta".

La actriz comentó que reflexionó su decisión, sin embargo, la salida abrupta y "sin previo aviso ni conversación" de Matías fue "la gota que colmó el vaso y decidí abandonar el proyecto".

Finalmente la actriz enfatizó en que "solo quiero que dejen de justificar lo injustificable. Todos tienen derecho a hacer lo que quieran con su tiempo y energía, a dar segundas oportunidades, a apoyarse y también a expresarse libremente".

"Pero ojo... si van a dar una opinión, al menos tómense el tiempo de investigar, analizar y procesar bien la información, ya que es por esto mismo que hay gente que sigue cayendo en dinámicas tóxicas y después culpa al resto de todo lo que les pasa", sentenció Fer Salinas.