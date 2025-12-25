 Crimen en Navidad: matan a tiros a hombre en sector "Barrio Chino" de Lo Espejo - Chilevisión
Minuto a minuto
Por explotación sexual infantil y otros delitos: Decretan prisión preventiva para conocido influencer Alarma por reactivación de incendio forestal fuera de control en Pichidegua: Se acerca a viviendas “No alcanzamos a sacar casi nada”: El crudo testimonio de familia damnificada por incendio forestal Alerta Roja en Maule: Incendio forestal ha consumido dos casas y más de mil hectáreas Diputados UDI evalúan AC contra ministro Grau por norma que restringe despidos de funcionarios
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/12/2025 21:11

Crimen en Navidad: matan a tiros a hombre en sector "Barrio Chino" de Lo Espejo

De acuerdo a información preliminar entregada por el Equipo contra Crimen Organizado y Homicidio de la Fiscalía (ECOH), se trataría de un hombre que habría recibido siete impactos de bala.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo se registró un homicidio con arma de fuego en el sector de la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana. 

De acuerdo a información preliminar entregada por el Equipo contra Crimen Organizado y Homicidio de la Fiscalía (ECOH), se trataría de un hombre que habría recibido siete impactos de bala. 

"Cerca de las 17:00 horas del día de hoy se nos dio cuenta por parte de Carabineros de una persona fallecida aquí en Gil de Castro con Valenzuela Llanos", indicó el fiscal Christian Toledo. 

Investigan asesinato a tiros en comuna de Lo Espejo 

Según lo comunicado por el fiscal, la víctima tendría entre 30 y 40 años de edad y presenta disparos en distintas partes del cuerpo.

Respecto al hecho, comenta que se habría producido luego de que el sujeto protagonizara una pelea con los autores del homicidio. 

"El cuerpo presenta una serie de impactos de bala en su parte posterior y también en su cabeza", detalló Christian Toledo. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Sueldo mínimo en Chile tendrá aumento a partir de 2026: Conoce los montos oficiales

Lo último

Lo más visto

“Los que me conocen...”: El enigmático mensaje de Pangal Andrade en medio de denuncia de Conaf

El deportista extremo será formalizado en febrero de 2026 por un presunto uso ilegal de fuego en el Parque Nacional Hornopirén.

25/12/2025

Stranger Things 5: Conoce la hora exacta EN CHILE del estreno del Volumen 2 en Netflix

Netflix estrenará hoy tres episodios de la quinta temporada, dejando la historia casi completa antes del capítulo final, que llegará el 31 de diciembre.

25/12/2025

“No la reconocí”: Kel Calderón impacta en TikTok por supuesto retoque estético

La influencer apareció en un registro promocionando su colección de maquillaje, pero usuarios de redes sociales advirtieron algunos cambios en su rostro y hasta especularon con un posible cambio estético.

24/12/2025

Segundo detenido por asesinato del “Mono Vaster” queda en prisión preventiva

El OS9 de Carabineros arrestó a un hombre de 23 años por su presunta participación en el crimen ocurrido en 2024. El imputado fue formalizado por homicidio y porte ilegal de arma de fuego, quedando en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

25/12/2025