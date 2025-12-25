Crimen en Navidad: matan a tiros a hombre en sector "Barrio Chino" de Lo Espejo - Chilevisión

De acuerdo a información preliminar entregada por el Equipo contra Crimen Organizado y Homicidio de la Fiscalía (ECOH), se trataría de un hombre que habría recibido siete impactos de bala.

Durante la tarde de este domingo se registró un homicidio con arma de fuego en el sector de la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar entregada por el Equipo contra Crimen Organizado y Homicidio de la Fiscalía (ECOH), se trataría de un hombre que habría recibido siete impactos de bala.

"Cerca de las 17:00 horas del día de hoy se nos dio cuenta por parte de Carabineros de una persona fallecida aquí en Gil de Castro con Valenzuela Llanos", indicó el fiscal Christian Toledo.

Investigan asesinato a tiros en comuna de Lo Espejo

Según lo comunicado por el fiscal, la víctima tendría entre 30 y 40 años de edad y presenta disparos en distintas partes del cuerpo.

Respecto al hecho, comenta que se habría producido luego de que el sujeto protagonizara una pelea con los autores del homicidio.

"El cuerpo presenta una serie de impactos de bala en su parte posterior y también en su cabeza", detalló Christian Toledo.