“Lo mejor que me ha dado la vida“: Katyna Huberman conmueve al mostrar reencuentro con sus hijos - Chilevisión

25/12/2025 14:23

“Lo mejor que me ha dado la vida“: Katyna Huberman conmueve al mostrar reencuentro con sus hijos

La actriz llevaba dos meses y una semana sin ver a sus tres hijos, con quienes vive en Brasil.

Publicado por CHV Noticias

La actriz Katyna Huberman compartió un íntimo registro del reencuentro con dos de sus tres hijos tras un prolongado tiempo sin verse.

En el video publicado en cuenta de Instagram se ve cómo Huberman entra de forma sigilosa mientras es grabada por su esposo Jimmy Frazier, músico y productor nacional. 

Luego, sorprende a uno de sus hijos, quien estaba sentado frente a un computador. Tras un efusivo abrazo, la hija de la actriz baja las escaleras para sumarse al abrazo familiar.

"El abrazo después de 2 meses y una semana sin vernoos. Llegué de sorpresa. Después saludé y abracé mucho rato también a mi tercer hijo", describió.

La intérprete, que reside en Brasil desde el 2020, agregó que "todavía no me cabe el alma en el cuerpo".

Revisa aquí el registro

