“No la reconocí”: Kel Calderón impacta en TikTok por supuesto retoque estético - Chilevisión

La influencer apareció en un registro promocionando su colección de maquillaje, pero usuarios de redes sociales advirtieron algunos cambios en su rostro y hasta especularon con un posible cambio estético.

Kel Calderón desató una serie de comentarios en redes sociales tras un video en el que causó sorpresa por la apariencia de su rostro.

La influence compartió un registro en su cuenta de TikTok en donde mostró los kits navideños de la colección que tiene junto a una marca de maquillajes.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido por parte de sus seguidores, quienes en varios comentarios manifestaron su sopresa por un cambio en su cara.

Usuarios en redes sociales enfatizaron en que la hija de Raquel Calderón luce diferente y destacaron labios más voluminosos y naríz más fina.

Incluso, muchos especularon sobre un posible tratamiento estético que se haya realiza Kel Calderón en el rostro.

Algunos de los comentarios más repetidos fueron: “¿Qué le pasó en la boca?”, “oh, no la reconocí”, “solo la reconocí por la voz” y “Kel, ¿qué te pasó?”.

Revisa el video de Kel Calderón