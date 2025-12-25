Stranger Things 5: Conoce la hora exacta EN CHILE del estreno del Volumen 2 en Netflix - Chilevisión

Netflix estrenará hoy tres episodios de la quinta temporada, dejando la historia casi completa antes del capítulo final, que llegará el 31 de diciembre.

Una de las producciones más exitosas de Netflix entra en su recta final. Stranger Things alista el lanzamiento de nuevos episodios de su quinta y última temporada, que servirán como antesala del cierre definitivo de la historia.

Esta segunda tanda de capítulos estará compuesta por tres episodios, todos con una duración superior a una hora, los que se sumarán a los cuatro primeros ya disponibles en la plataforma desde el pasado 26 de noviembre.

El estreno de estos nuevos capítulos está programado para HOY jueves 25 de diciembre a las 22:00 horas en Chile, dejando la temporada prácticamente completa.

Eso sí, el desenlace final llegará días después. El último episodio de la serie se estrenará el 31 de diciembre a las 22:00 horas en el país y tendrá una duración de 2 horas y 8 minutos, marcando el adiós definitivo de Stranger Things