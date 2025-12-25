 Stranger Things 5: Conoce la hora exacta EN CHILE del estreno del Volumen 2 en Netflix - Chilevisión
Minuto a minuto
Alerta Roja en Maule: Incendio forestal ha consumido dos casas y más de mil hectáreas Diputados UDI evalúan AC contra ministro Grau por norma que restringe despidos de funcionarios Incendio en cité de Quinta Normal obligó a evacuar a 24 personas durante la madrugada VIDEO | Captan trágico accidente de joven TENS que murió en La Pintana: Conductor huyó del lugar “Es un rol que vale la pena”: Vocera de Kast defendió cargo de Primera Dama tras dichos de Karamanos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/12/2025 10:48

Stranger Things 5: Conoce la hora exacta EN CHILE del estreno del Volumen 2 en Netflix

Netflix estrenará hoy tres episodios de la quinta temporada, dejando la historia casi completa antes del capítulo final, que llegará el 31 de diciembre.

Publicado por Gabriela Valdés

Una de las producciones más exitosas de Netflix entra en su recta final. Stranger Things alista el lanzamiento de nuevos episodios de su quinta y última temporada, que servirán como antesala del cierre definitivo de la historia.

Esta segunda tanda de capítulos estará compuesta por tres episodios, todos con una duración superior a una hora, los que se sumarán a los cuatro primeros ya disponibles en la plataforma desde el pasado 26 de noviembre.

El estreno de estos nuevos capítulos está programado para HOY jueves 25 de diciembre a las 22:00 horas en Chile, dejando la temporada prácticamente completa.

Eso sí, el desenlace final llegará días después. El último episodio de la serie se estrenará el 31 de diciembre a las 22:00 horas en el país y tendrá una duración de 2 horas y 8 minutos, marcando el adiós definitivo de Stranger Things

Publicidad

Destacamos

Noticias

Sueldo mínimo en Chile tendrá aumento a partir de 2026: Conoce los montos oficiales

Lo último

Lo más visto

“Los que me conocen...”: El enigmático mensaje de Pangal Andrade en medio de denuncia de Conaf

El deportista extremo será formalizado en febrero de 2026 por un presunto uso ilegal de fuego en el Parque Nacional Hornopirén.

25/12/2025

Stranger Things 5: Conoce la hora exacta EN CHILE del estreno del Volumen 2 en Netflix

Netflix estrenará hoy tres episodios de la quinta temporada, dejando la historia casi completa antes del capítulo final, que llegará el 31 de diciembre.

25/12/2025

“No la reconocí”: Kel Calderón impacta en TikTok por supuesto retoque estético

La influencer apareció en un registro promocionando su colección de maquillaje, pero usuarios de redes sociales advirtieron algunos cambios en su rostro y hasta especularon con un posible cambio estético.

24/12/2025

Segundo detenido por asesinato del “Mono Vaster” queda en prisión preventiva

El OS9 de Carabineros arrestó a un hombre de 23 años por su presunta participación en el crimen ocurrido en 2024. El imputado fue formalizado por homicidio y porte ilegal de arma de fuego, quedando en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

25/12/2025