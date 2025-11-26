Última temporada en Netflix: ¿A que hora sale Stranger Things 5 en Chile? - Chilevisión

Las aventuras de Eleven y compañía llegan este miércoles a la pantalla de Netflix con los primeros cuatro capítulos de la última temporada. Revisa a qué hora estarán disponibles en Chile.

Luego de más de tres años de espera, esta semana se estrena la quinta y última temporada de Stranger Things a través de las plataformas de Netflix.

El final de la serie ambientada en la década de 1980 se dividirá en tres volúmenes y la primera parte de la última temporada estará disponible desde este jueves.

La temporada anterior dejó un escenario catastrófico en el pueblo de Hawkins, luego de que Vecna lograra abrir múltiples grietas, dejando la ciudad casi en ruinas y ahora bajo cuarentena militar.

En parelelo, el gobierno ha intensificado la búsqueda de Eleven, obligándola a ella y a sus amigos a mantenerse en la clandestinidad.

¿A qué hora se estrena Stranger Things 5 en Chile?

La quinta y última temporada de Stranger Things se estrena este miércoles 26 de noviembre y estará disponible en Netflix a partir de las 22 horas de Chile.

En esta entrega estarán disponibles los episodios 1, 2, 3 y 4, y para los últimos tres restantes habrá que esperar hasta diciembre.

Fechas de estreno de Stranger Things 5: