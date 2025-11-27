¿Cuánto ganan los actores y actrices de Stranger Things? El primer lugar no es quién parece - Chilevisión

La aclamada y esperada serie de Netflix tendrá su desenlace tras cerca de una década en emisión.

Ya empezó la fiebre por la quinta y última temporada de Stranger Things y este miércoles 26 se estrenó la primera parte —con 4 capítulos— de la nueva entrega.

Desde su estreno, mucho ha cambiado, incluido el elenco que ha acompañado a los niños de Hawkins en su incansable lucha contra las fuerzas del Upside Down.

Estos son los actores/actrices mejores pagados de Stranger Things 5

En medio de la expectación por el estreno, sitios especializados como IMDb o The Direct dieron a conocer los sueldos del elenco de Stranger Things.

Winona Ryder (Joyce): $9 millones de dólares. David Harbour (Hopper): $9 millones de dólares. Finn Wolfhard (Mike): $7 millones de dólares. Noah Schnapp (Will): $7 millones de dólares. Caleb McLaughlin (Lucas): $7 millones de dólares. Gaten Matarazzo (Dustin): $7 millones de dólares. Sadie Sink (Max): $7 millones de dólares. Natalia Dyer (Nancy): $6 millones de dólares. Joe Keery (Steve): $6 millones de dólares. Maya Hawke (Robin): $6 millones de dólares.

Una de las estrellas del programa, Millie Bobby Brown, quien en la ficción interpreta a Eleven/Jane Hopper, recién aparece en el puesto 12, debajo de Charlie Heaton, quien hace de Jonathan (11°, con $6 millones de dólares).

En el caso de la joven, se le adjudica un salario que alcanza los $4 millones de dólares. ¿La razón? No se considera su otro proyecto en Netflix: Enola Holmes.

En la serie, que ya va por la segunda temporada, la actriz también ejerce como productora, haciendo que sus bonos suban hasta los $10 millones de dólares.