¿Cuánto ganan los actores y actrices de Stranger Things? El primer lugar no es quién parece - Chilevisión

27/11/2025 22:09

¿Cuánto ganan los actores y actrices de Stranger Things? El primer lugar no es quién parece

27/11/2025

Ya empezó la fiebre por la quinta y última temporada de Stranger Things y este miércoles 26 se estrenó la primera parte —con 4 capítulos— de la nueva entrega.

La aclamada y esperada serie de Netflix tendrá su desenlace tras cerca de una década en emisión.

Desde su estreno, mucho ha cambiado, incluido el elenco que ha acompañado a los niños de Hawkins en su incansable lucha contra las fuerzas del Upside Down.

Estos son los actores/actrices mejores pagados de Stranger Things 5

En medio de la expectación por el estreno, sitios especializados como IMDb o The Direct dieron a conocer los sueldos del elenco de Stranger Things.

  1. Winona Ryder (Joyce): $9 millones de dólares.
  2. David Harbour (Hopper): $9 millones de dólares.
  3. Finn Wolfhard (Mike): $7 millones de dólares.
  4. Noah Schnapp (Will): $7 millones de dólares.
  5. Caleb McLaughlin (Lucas): $7 millones de dólares.
  6. Gaten Matarazzo (Dustin): $7 millones de dólares.
  7. Sadie Sink (Max): $7 millones de dólares.
  8. Natalia Dyer (Nancy): $6 millones de dólares.
  9. Joe Keery (Steve): $6 millones de dólares.
  10. Maya Hawke (Robin): $6 millones de dólares.

Una de las estrellas del programa, Millie Bobby Brown, quien en la ficción interpreta a Eleven/Jane Hopper, recién aparece en el puesto 12, debajo de Charlie Heaton, quien hace de Jonathan (11°, con $6 millones de dólares).

En el caso de la joven, se le adjudica un salario que alcanza los $4 millones de dólares. ¿La razón? No se considera su otro proyecto en Netflix: Enola Holmes.

En la serie, que ya va por la segunda temporada, la actriz también ejerce como productora, haciendo que sus bonos suban hasta los $10 millones de dólares.

