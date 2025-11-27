¿Cuánto ganan los actores y actrices de Stranger Things? El primer lugar no es quién parece - Chilevisión

La aclamada y esperada serie de Netflix tendrá su desenlace tras cerca de una década en emisión.
Ya empezó la fiebre por la quinta y última temporada de Stranger Things y este miércoles 26 se estrenó la primera parte —con 4 capítulos— de la nueva entrega.
Desde su estreno, mucho ha cambiado, incluido el elenco que ha acompañado a los niños de Hawkins en su incansable lucha contra las fuerzas del Upside Down.
En medio de la expectación por el estreno, sitios especializados como IMDb o The Direct dieron a conocer los sueldos del elenco de Stranger Things.
Una de las estrellas del programa, Millie Bobby Brown, quien en la ficción interpreta a Eleven/Jane Hopper, recién aparece en el puesto 12, debajo de Charlie Heaton, quien hace de Jonathan (11°, con $6 millones de dólares).
En el caso de la joven, se le adjudica un salario que alcanza los $4 millones de dólares. ¿La razón? No se considera su otro proyecto en Netflix: Enola Holmes.
En la serie, que ya va por la segunda temporada, la actriz también ejerce como productora, haciendo que sus bonos suban hasta los $10 millones de dólares.