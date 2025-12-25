 FOTOS | Famosos compartieron íntimas postales de sus celebraciones navideñas en redes sociales - Chilevisión
25/12/2025 12:25

FOTOS | Famosos compartieron íntimas postales de sus celebraciones navideñas en redes sociales

Emotivos mensajes, recuerdos y fotografías familiares marcaron las publicaciones de distintos rostros del espectáculo, quienes mostraron cómo vivieron la Nochebuena junto a sus seres queridos este 24 de diciembre.

Publicado por CHV Noticias

Diversos rostros del espectáculo utilizaron sus redes sociales para mostrar cómo celebraron la Navidad junto a sus familias y personas cercanas.

Desde emotivas reflexiones hasta recuerdos y postales familiares inundaron las redes sociales durante este miércoles 24 de diciembre.

Mira a continuación cómo celebraron algunos famosos chilenos esta Navidad:

Emilia Dides

Maly Jorquiera y Sergio Freire

“¡Llegó el viejito pascuero! Muy feliz navidad para todos en los formatos familiares que sea. Lo importante es el amor y por sobre todo, los niños y niñas”, fue la descripción con la cual la comediante acompañó el tierno registro.

Loreto Aravena y Max Luksic

Familia Solabarrieta

Daniel ´Huevo´ Fuenzalida

Daniel Valenzuela

Marité Matus

Carlos Caszely

Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat

Joaquín Méndez

Francisca Crovetto

Cristián de la Fuente

