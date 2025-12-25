FOTOS | Famosos compartieron íntimas postales de sus celebraciones navideñas en redes sociales - Chilevisión

Emotivos mensajes, recuerdos y fotografías familiares marcaron las publicaciones de distintos rostros del espectáculo, quienes mostraron cómo vivieron la Nochebuena junto a sus seres queridos este 24 de diciembre.

Mira a continuación cómo celebraron algunos famosos chilenos esta Navidad:

Emilia Dides

La modelo y cantante Emilia Dides realizó una especial acción solidaria durante esta Navidad, al sorprender personalmente a tres niños, a quienes amadrinó con regalos que había preparado para ellos. La ex Miss Chile compartió el momento a través de sus redes sociales, donde mostró parte de la preparación y el recorrido para concretar la entrega, generando diversas reacciones entre sus seguidores. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EMI D (@emiliadides)

Maly Jorquiera y Sergio Freire

“¡Llegó el viejito pascuero! Muy feliz navidad para todos en los formatos familiares que sea. Lo importante es el amor y por sobre todo, los niños y niñas”, fue la descripción con la cual la comediante acompañó el tierno registro.

Loreto Aravena y Max Luksic

Familia Solabarrieta

Daniel ´Huevo´ Fuenzalida

Daniel Valenzuela

Marité Matus

Carlos Caszely

Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat

Joaquín Méndez

Francisca Crovetto

Cristián de la Fuente