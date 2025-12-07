FOTOS | “La única embarazada con calugas”: Emilia Dides sorprendió al mostrar avance de su embarazo - Chilevisión

"Sigues con calugas... Explícame por favor", "¿vendrá con mancuernas ese bebé?", fueron algunos de los comentarios que recibió la exMiss Universo Chile.

Emilia Dides sorprendió a sus seguidores al compartir nuevas fotografías de su embarazo en redes sociales.

La ex Miss Universo Chile publicó en Instagram una serie de imágenes donde luce su creciente pancita, donde usuarios destacaron que mantiene un abdomen tonificado a pesar de los meses de gestación.

"La única embarazada con calugas"

"Me saqué estas fotos hoy en la mañana con mi princesa, he estado sintiendo esa conexión con ella desde que supe que estaba dentro mío… Pero la verdad no es tan simple como suena, hablarle y sentir que me escucha, ella cada día que pasa se mueve más", comenzó señalando la influencer.

"Es impresionante cómo cambia todo interna y externamente, ir descubriendo nuevas emociones e ir conociéndome un poco más", continuó.



En esa línea, la modelo reveló que "me siento muy feliz de estar viviendo este proceso y sobre todo con la persona que lo estoy viviendo, me siento protegida y amada cada minuto que pasa y definitivamente eso hace que todo sea más fácil y feliz".

"Gracias por su apoyo, por sus mensajes de amor y el cariño que recibo de ustedes cuando nos conocemos. Que viva el amor", finalizó.

"Sigues con calugas... Explícame porfavor", "¿Vendrá con mancuernas ese bebé? Qué pancita más tonificada, amo", "la única embarazada con calugas", fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante.

