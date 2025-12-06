 "¿Estoy sola en esto?": El nuevo síntoma de Emilia Dides por el que pidió ayuda en redes - Chilevisión
06/12/2025 16:50

"¿Estoy sola en esto?": El nuevo síntoma de Emilia Dides por el que pidió ayuda en redes

La ex Miss Chile actualizó el estado de su embarazo y le pidió ayuda a sus seguidores para enfrentar el síntoma.

Publicado por CHV Noticias

Emilia Dides está atravesando la etapa final de su embarazo y junto a su pareja, Sammis Reyes, han documentado en redes sociales el proceso previo al nacimiento de su primera hija. 

Producto de la gestación, la ex Miss Chile ha sufrido diversos síntomas propios de este proceso, por lo que a través de su cuenta de TikTok pide consejos y actualiza su estado de salud. 

En un principio fueron las náuseas, luego el rechazo a los olores, específicamente a los perfumes de hombre y ahora, entrando a la semana 28, reveló que tiene las emociones a flor de piel. 

Emilia Dides pide ayuda a sus seguidores ante nuevo síntoma

Emilia Dides señaló a través de su TikTok que al llegar semanas finales de su embarazo se comenzó a sentir mucho más sentimental, lo cual no se lo esperaba, pero no le desagrada.

"De la nada me dan ganas de llorar, ahora, como en esta faceta. De repente es como una sensación de sacar el llanto y me siento mucho mejor, pero es tan extraño porque yo no lloro casi nunca", expresó. 

Ante esto y al no encontrar respuesta, la influencer indicó que "tengo ganas de llorar de la nada y no sé de dónde vienen, no sé qué parte de mí es. Obviamente, si tengo que llorar, lo voy a hacer, pero es extraño. Quiero saber si me comprenden o estoy sola en esto", añadió, invitando a sus seguidores a compartir sus experiencias en los comentarios.

@emidides

💖

♬ original sound - EMI D

