 “Me fui a piso”: Pancho Rodríguez sufrió accidente en Perú y preocupó a sus seguidores - Chilevisión
Minuto a minuto
Pesar por muerte de Martín Vallejos: Hace un año sus padres caminaron de Valdivia a La Moneda Megatoma de San Antonio: Corte de Valparaíso acoge plan de ejeccución y da por iniciado el desalojo VIDEO | "Está acostumbrado": Peregrino llegó con su mascota en los hombros a Lo Vásquez Tragedia en Buin: Niña de 11 años murió ahogada tras caer a la piscina de su vivienda Decretan prisión preventiva para chofer de microbús que atropelló y mató a joven en Valparaíso
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/12/2025 15:45

“Me fui a piso”: Pancho Rodríguez sufrió accidente en Perú y preocupó a sus seguidores

El chico reality señaló que un objeto se precipitó sobre su cabeza, provocándole una fuerte conmoción que lo dejó desorientado durante varios segundos.

Publicado por CHV Noticias

El exCalle 7, Pancho Rodríguez, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que terminó en la urgencia de un centro médico en Perú tras sufrir un complicado accidente mientras entrenaba para una competencia.

El chileno, que lleva años radicado en el país vecino y participa regularmente en programas de alto esfuerzo físico, explicó que mantiene una rutina intensa de entrenamiento. “No entiendo por qué este año he tenido tantos accidentes”, sinceró en una de sus publicaciones.

Más tarde, decidió detallar lo ocurrido y agradecer el apoyo recibido: “Quiero agradecer todos los mensajitos, enviándome buena vibra, buenos deseos, y claro, me están preguntando qué me pasó”, comenzó relatando a sus seguidores.

"Tuve un golpe en la cabeza, un golpe bastante fuerte; de hecho, me tumbó, me fui al piso, se me taparon los oídos, sentí ese 'pip'. De hecho, tengo ahí un chinchón, pero por suerte no fue nada grave, solo golpe, y es natural del golpe que me duele el cuello y la cabeza", aseguró el exCalle 7.

Mira el video a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio de Arriendo: Revisa los requisitos clave para postular al beneficio estatal

Lo último

Lo más visto

Pesar por muerte de Martín Vallejos: Hace un año sus padres caminaron de Valdivia a La Moneda

Martín padecía neuroblastoma, un cáncer que requería un tratamiento urgente y costoso que solo se realizaba en Europa. Su historia se conoció luego de que su madre emprendiera una caminata para recaudar fondos.

06/12/2025

“Es anacrónico”: La advertencia del Rumpy ante escenario político tras segunda vuelta presidencial

El icónico conductor radial reveló sin tapujos su visión ante una posible victoria de Kast en la segunda vuelta presidencial.

06/12/2025

“Te vamos a matar”: Begoña Basauri denunció grave caso de estafa y amenazas

La actriz recibió mensajes como "esto no es una broma, van sicarios camino a tu casa", lo que constituye un nuevo método de fraude telefónico.

06/12/2025

Karen Paola sufrió insólito hurto y estalló en redes: “Tenía mi vibra...”

La cantante relató en Instagram el hurto que vivió mientras cargaba su auto en una estación eléctrica, donde una persona le robó su termo de agua.

06/12/2025