“Me fui a piso”: Pancho Rodríguez sufrió accidente en Perú y preocupó a sus seguidores - Chilevisión

El chico reality señaló que un objeto se precipitó sobre su cabeza, provocándole una fuerte conmoción que lo dejó desorientado durante varios segundos.

El exCalle 7, Pancho Rodríguez, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que terminó en la urgencia de un centro médico en Perú tras sufrir un complicado accidente mientras entrenaba para una competencia.

El chileno, que lleva años radicado en el país vecino y participa regularmente en programas de alto esfuerzo físico, explicó que mantiene una rutina intensa de entrenamiento. “No entiendo por qué este año he tenido tantos accidentes”, sinceró en una de sus publicaciones.

Más tarde, decidió detallar lo ocurrido y agradecer el apoyo recibido: “Quiero agradecer todos los mensajitos, enviándome buena vibra, buenos deseos, y claro, me están preguntando qué me pasó”, comenzó relatando a sus seguidores.

"Tuve un golpe en la cabeza, un golpe bastante fuerte; de hecho, me tumbó, me fui al piso, se me taparon los oídos, sentí ese 'pip'. De hecho, tengo ahí un chinchón, pero por suerte no fue nada grave, solo golpe, y es natural del golpe que me duele el cuello y la cabeza", aseguró el exCalle 7.