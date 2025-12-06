Pesar por muerte de Martín Vallejos: Hace un año sus padres caminaron de Valdivia a La Moneda - Chilevisión

Martín padecía neuroblastoma, un cáncer que requería un tratamiento urgente y costoso que solo se realizaba en Europa. Su historia se conoció luego de que su madre emprendiera una caminata para recaudar fondos.
Durante las últimas horas se conoció la muerte de Martín Vallejos, niño de 9 años cuya historia se hizo conocida a nivel nacional luego de que sus padres caminaran desde Valdivia hasta el Palacio de La Moneda.
Martín padecía neuroblastoma, un cáncer que requería un tratamiento urgente y costoso que no se realiza en Chile.
Lo anterior motivó a que hace un año, su madre, Aileen Riquelme, emprendiera una caminata de más de 800 km con el propósito de visibilizar la situación de su hijo y recaudar los $1.200 millones que costaba el tratamiento.