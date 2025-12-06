 Pesar por muerte de Martín Vallejos: Hace un año sus padres caminaron de Valdivia a La Moneda - Chilevisión
Minuto a minuto
Ejército informa muerte de conscripto al interior de regimiento en Talca Pesar por muerte de Martín Vallejos: Hace un año sus padres caminaron de Valdivia a La Moneda Megatoma de San Antonio: Corte de Valparaíso acoge plan de ejeccución y da por iniciado el desalojo VIDEO | "Está acostumbrado": Peregrino llegó con su mascota en los hombros a Lo Vásquez Tragedia en Buin: Niña de 11 años murió ahogada tras caer a la piscina de su vivienda
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/12/2025 16:35

Pesar por muerte de Martín Vallejos: Hace un año sus padres caminaron de Valdivia a La Moneda

Martín padecía neuroblastoma, un cáncer que requería un tratamiento urgente y costoso que solo se realizaba en Europa. Su historia se conoció luego de que su madre emprendiera una caminata para recaudar fondos.

Publicado por CHV Noticias

Durante las últimas horas se conoció la muerte de Martín Vallejos, niño de 9 años cuya historia se hizo conocida a nivel nacional luego de que sus padres caminaran desde Valdivia hasta el Palacio de La Moneda. 

Martín padecía neuroblastoma, un cáncer que requería un tratamiento urgente y costoso que no se realiza en Chile. 

Lo anterior motivó a que hace un año, su madre, Aileen Riquelme, emprendiera una caminata de más de 800 km con el propósito de visibilizar la situación de su hijo y recaudar los $1.200 millones que costaba el tratamiento.  

Conmoción por muerte de Martín Vallejos 

La noticia fue emitida por los propios padres, quienes a través de la cuenta oficial de la campaña "Unidos x Martín" informaron de su muerte durante la tarde de este viernes. 
"Con profundo dolor anunciamos la triste partida de nuestro pequeño Martín. Dios le llamó a descansar en sus brazos. Te amamos siempre, pochi de amor", señalaron en la descripción del comunicado. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio de Arriendo: Revisa los requisitos clave para postular al beneficio estatal

Lo último

Lo más visto

Pesar por muerte de Martín Vallejos: Hace un año sus padres caminaron de Valdivia a La Moneda

Martín padecía neuroblastoma, un cáncer que requería un tratamiento urgente y costoso que solo se realizaba en Europa. Su historia se conoció luego de que su madre emprendiera una caminata para recaudar fondos.

06/12/2025

“Es anacrónico”: La advertencia del Rumpy ante escenario político tras segunda vuelta presidencial

El icónico conductor radial reveló sin tapujos su visión ante una posible victoria de Kast en la segunda vuelta presidencial.

06/12/2025

“Te vamos a matar”: Begoña Basauri denunció grave caso de estafa y amenazas

La actriz recibió mensajes como "esto no es una broma, van sicarios camino a tu casa", lo que constituye un nuevo método de fraude telefónico.

06/12/2025

Karen Paola sufrió insólito hurto y estalló en redes: “Tenía mi vibra...”

La cantante relató en Instagram el hurto que vivió mientras cargaba su auto en una estación eléctrica, donde una persona le robó su termo de agua.

06/12/2025