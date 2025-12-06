 “Todo que ver...”: Fanáticos de Maly Jorquiera encienden chipeo con famoso periodista tras foto - Chilevisión
06/12/2025 15:22

“Todo que ver...”: Fanáticos de Maly Jorquiera encienden chipeo con famoso periodista tras foto

A través de su cuenta de Instagram, la comediante recibió una ola de comentarios por parte de su comunidad de seguidores tras la publicación de una foto.

Publicado por CHV Noticias

La comediante y animadora, Maly Jorquiera, llamó la atención de sus seguidores tras publicar una serie de fotografías con un conocido periodista y conductor de televisión.

A través de su cuenta de Instagram, la licenciada de artes viralizó un carrusel de imágenes en las que se le ve acompañada de Jean Philippe Cretton durante un evento empresarial en Puerto Montt. 

"Con mi querido partner Jean Philippe, eres un bacán. Te queremos", describió Jorquiera. 

Reacciones en los comentarios 

Si bien la actriz detalló en la descripción que ambos se encontraban animando el evento, su comunidad de fieles no dudó en iniciar un chipeo entre ambos, generando así una serie de reacciones en los comentarios positivos para la dupla. 

"Maly por ti, por mí y por todas", "esta parejita todo que ver...ahí sí po, amigaaaaaaa" e "igual tiran cualquier pinta los dos juntos" son solo algunos de los más de 900 comentarios.

Revisa la publicación oficial a continuación. 

