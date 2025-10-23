“Siempre lo voy a querer”: Maly Jorquiera aclara su relación con Sergio Freire tras cariñosos mensajes - Chilevisión

La actriz se sinceró sobre su situación actual con el comediante, luego de una serie de publicaciones que despertaron rumores de reconciliación. "Sigo el ejemplo de Pampita", afirmó.

Maly Jorquiera aclaró su relación actual con Sergio Freire, luego de cariñosas publicaciones que despertaron rumores de una posible reconciliación.

En conversación con LUN, la actriz y comediante explicó que hoy sigue separada de Freire y mantienen un vínculo por su rol de padres de Lucas, su hijo en común.

"Yo soy de paz, me encantaría ser más altanera, pero no me sale, no me resulta. Me encanta esa gente que va al choque, pero yo no", partió diciendo.

En ese sentido, Jorquiera reconoce que funciona "desde el amor y el respeto por el padre de mi hijo; yo lo adoro y estamos separados desde el amor".

"Nos esperamos, pero yo quiero seguir en una buena relación. No tengo el don del odio, de la pelea. Nunca he sido así. Sigo el ejemplo de Pampita", comentó entre risas.

¿Maly Jorquiera está en una nueva relación?

Maly Jorqueira también descartó que Sergio Freire volviera a vivir a su casa. "No, pero estamos todo el tiempo unidos, en los cumpleaños y todas esas cosas", puntualizó.

"No me funciona de otra manera. Las cosas pasan y hay que enfrentarlas como adultos, cada uno sabe sus responsabilidades y yo siempre lo voy a querer", agregó en relación a Freire.

Consultada sobre si está planes de encontrar un nuevo amor, la comediante lo desechó de plano y aseguró que actualmente está "rearmándose" y preocupada del cuidado de su hijo.

"Voy a morir sola con mi hijo", dijo en tono de broma. "Por ahora no estoy ni ahí. Yo quería una familia y ya la tengo, una familia moderna, así que no me llamen ni me busquen", señaló.

Recordemos que Maly Jorquiera y Sergio Freire pusieron fin a su relación semanas después de una supuesta infidelidad del ex Club de la Comedia.