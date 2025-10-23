 “Siempre lo voy a querer”: Maly Jorquiera aclara su relación con Sergio Freire tras cariñosos mensajes - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Vivían juntos? Los nuevos detalles que dan un vuelco al caso del supuesto secuestro de joven en Temuco VIDEO | Vecinos de San Antonio lincharon a sujeto acusado de abuso sexual a niña de 5 años Informe del SML sería clave: Revelan nuevos antecedentes de presunto secuestro con homicidio en Temuco Detienen a hombre que habría colaborado en fuga de 3 reos desde la cárcel de Valparaíso Tenía 20 años y viajó al sur en busca de trabajo: Revelan identidad de joven encontrado muerto en Temuco
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/10/2025 16:52

“Siempre lo voy a querer”: Maly Jorquiera aclara su relación con Sergio Freire tras cariñosos mensajes

La actriz se sinceró sobre su situación actual con el comediante, luego de una serie de publicaciones que despertaron rumores de reconciliación. "Sigo el ejemplo de Pampita", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Maly Jorquiera aclaró su relación actual con Sergio Freire, luego de cariñosas publicaciones que despertaron rumores de una posible reconciliación.

En conversación con LUN, la actriz y comediante explicó que hoy sigue separada de Freire y mantienen un vínculo por su rol de padres de Lucas, su hijo en común.

"Yo soy de paz, me encantaría ser más altanera, pero no me sale, no me resulta. Me encanta esa gente que va al choque, pero yo no", partió diciendo.

En ese sentido, Jorquiera reconoce que funciona "desde el amor y el respeto por el padre de mi hijo; yo lo adoro y estamos separados desde el amor".

"Nos esperamos, pero yo quiero seguir en una buena relación. No tengo el don del odio, de la pelea. Nunca he sido así. Sigo el ejemplo de Pampita", comentó entre risas.

¿Maly Jorquiera está en una nueva relación?

Maly Jorqueira también descartó que Sergio Freire volviera a vivir a su casa. "No, pero estamos todo el tiempo unidos, en los cumpleaños y todas esas cosas", puntualizó.

"No me funciona de otra manera. Las cosas pasan y hay que enfrentarlas como adultos, cada uno sabe sus responsabilidades y yo siempre lo voy a querer", agregó en relación a Freire.

Consultada sobre si está planes de encontrar un nuevo amor, la comediante lo desechó de plano y aseguró que actualmente está "rearmándose" y preocupada del cuidado de su hijo.

"Voy a morir sola con mi hijo", dijo en tono de broma. "Por ahora no estoy ni ahí. Yo quería una familia y ya la tengo, una familia moderna, así que no me llamen ni me busquen", señaló.

Recordemos que Maly Jorquiera y Sergio Freire pusieron fin a su relación semanas después de una supuesta infidelidad del ex Club de la Comedia.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Quién fue el último eliminado de Fiebre de Baile? Revisa la lista completa

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Vecinos de San Antonio lincharon a sujeto acusado de abuso sexual a niña de 5 años

Vecinos del sector intentaron ingresar a la fuerza a la casa del hombre que fue apuntado por presuntamente cometer la agresión y lo lincharon cuando intentaba escapar del lugar.

23/10/2025

“Hemos sentido apoyo y cariño”: Así fue la masiva y emotiva despedida a Esteban Hermosilla, niño fallecido en Recoleta

El funeral del niño de 12 años que perdió la vida tras el choque que sufrió el furgón que lo trasladaba, se realizó en el Cementerio Parque del Recuerdo.

23/10/2025

“Eso cansa”: Los descargos de Michelle Carvalho y su cruce con Raquel Argandoña tras su eliminación de Fiebre de Baile

La brasileña no convenció al jurado lo que significó su salida del espacio, donde antes tuvo un cruce con parte del jurado. 

23/10/2025

“Vamos a quemarlos”: Atacan en la cárcel a imputados por choque en el que murió niño en Recoleta

El hecho ocurrió cuando reos del módulo donde se encuentran los acusados en el penal Santiago 1 intentaron atacarlos y lanzar fuego a su celda.

22/10/2025