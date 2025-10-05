 “Un año lleno de...”: Sergio Freire causó revuelo tras cariñoso mensaje a Maly Jorquiera - Chilevisión
05/10/2025 12:14

“Un año lleno de...”: Sergio Freire causó revuelo tras cariñoso mensaje a Maly Jorquiera

Jorquiera había dedicado un mensaje de cumpleaños a Freire este viernes, y el comediante respondió con un cariñoso mensaje que desató una ola de comentarios en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este sábado, Sergio Freire sorprendió en redes sociales con un cariñoso mensaje hacia Maly Jorquiera y su hijo.

La publicación generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los internautas aseguran que la pareja habría retomado su relación, puesto que Maly había dedicado un extenso mensaje de cumpleaños a Sergio horas antes.

¿Qué dijo Sergio Freire?

Freire utilizó la sección de historias de su cuenta de Instagram para publicar una selfie familiar, donde aparece junto a Maly y su hijo sonriendo a la cámara y usando bandanas a juego en la cabeza.

"Un año lleno de desafíos, pero con ustedes todo se puede. Gracias por tanto, los amo infinito", escribió Sergio en la fotografía.

Además. escribió: "Cyclón y Maly Jorquiera", aludiendo al nombre artístico de su hijo, Lucas, quien ha demostrado tener muchas habilidades para las batallas de freestyle.

Horas antes, Maly había dedicado un extenso mensaje de cumpleaños a Freire, donde expresó: "Muy feliz cumpleaños al mejor amigo, comediante, colega y papá" y además agregó: "Gracias por tanto, te mereces todo lo mejor del mundo".

Finalmente, cabe destacar que en julio de este año, Maly había confirmado su separación tras la bullada infidelidad de Freire e hizo hincapié en que mantienen una buena relación por su hijo.

Revisa la historia de Instagram:

