 Maly Jorquiera y Sergio Freire reaparecen juntos tras confirmar quiebre matrimonial - Chilevisión
Minuto a minuto
Las cuatro acciones por las que podrías ser multado con $350 mil pesos en Ñuñoa Violento robo de camión en Quilicura terminó con trabajador baleado “Está muerto en vida”: Vlado Mirosevic denuncia en PDI a Pastor Soto tras nuevo ataque con ataúd en el Congreso Fiscalía pide ocho años de cárcel para Camila Polizzi y Sebastián Polanco por estafa y lavado de activos No se sabía de ellos desde hace dos meses: Madre e hijo son encontrados muertos al interior de su casa en Temuco
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/09/2025 11:57

Maly Jorquiera y Sergio Freire reaparecen juntos tras confirmar quiebre matrimonial

Los comediantes se reunieron por un motivo especial junto al hijo que tienen en común e inmortalizaron el momento con varias fotos familiares que compartieron en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Maly Jorquiera y Sergio Freire reaparecieron juntos tras confirmar su quiebre matrimonial luego de que se revelara que el humorista había sido infiel con una seguidora. 

En esta ocasión la razón fue motivada por Lucas, el pequeño hijo que tienen en común, quien tuvo su evento de Fiestas Patrias. 

Por lo mismo la comediante registró el momento para sus redes sociales y subió una serie de fotos junto a su familia. 

“¡Nuestro huasito orgullo máximo!”, escribió en su cuenta de Instagram. 

El quiebre de Maly Jorquiera y Sergio Freire

A mediados de julio Maly Jorquiera confirmó su separación de Sergio Freire, luego de más de seis meses de especulaciones sobre el quiebre de la pareja, tras una mediática infidelidad

“Estoy separada, poh, pero se sabe”, explicó ante una pregunta de Renata Bravo sobre su situación sentimental en su debut para la radio La Metro FM.

Sobre su relación con el comediante aclaró que “somos grandes papás y grandes amigos y yo lo adoro”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

EVENTO COMPLETO | Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

Tiene 22 años y habría confesado el crimen: Revelan identidad de sujeto detenido por asesinato de Charlie Kirk

Desde la gobernación de Utah confirmaron la detención del principal sospechoso, quién había sido entregado por su propio circulo cercano.

12/09/2025

Aguinaldo Fiestas Patrias: Confirman fecha de pago del beneficio que entregará hasta $88 mil a trabajadores

El Aguinaldo Fiestas Patrias es un beneficio del Estado establecido en la ley y que se entrega exclusivamente durante el mes de septiembre a trabajadores públicos y pensionados.

12/09/2025

Graban a encapuchados atacando a carabineros con armas de fuego en Cerro Navia

Los incidentes ocurridos la noche de este jueves fueron captados por cámaras de vigilancia del sector.

11/09/2025

VIDEO | Mira acá el Debate Presidencial 2025 de Chilevisión

Rumbo a las elecciones del 16 de noviembre, los ocho aspirantes a La Moneda participaron en el primer Debate Chilevisión, el que puedes revivir aquí.

11/09/2025