Maly Jorquiera y Sergio Freire reaparecen juntos tras confirmar quiebre matrimonial - Chilevisión

Los comediantes se reunieron por un motivo especial junto al hijo que tienen en común e inmortalizaron el momento con varias fotos familiares que compartieron en redes sociales.

Maly Jorquiera y Sergio Freire reaparecieron juntos tras confirmar su quiebre matrimonial luego de que se revelara que el humorista había sido infiel con una seguidora.

En esta ocasión la razón fue motivada por Lucas, el pequeño hijo que tienen en común, quien tuvo su evento de Fiestas Patrias.

Por lo mismo la comediante registró el momento para sus redes sociales y subió una serie de fotos junto a su familia.

“¡Nuestro huasito orgullo máximo!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Paz Jorquiera Péndola (@malyjorquiera)

El quiebre de Maly Jorquiera y Sergio Freire

A mediados de julio Maly Jorquiera confirmó su separación de Sergio Freire, luego de más de seis meses de especulaciones sobre el quiebre de la pareja, tras una mediática infidelidad.

“Estoy separada, poh, pero se sabe”, explicó ante una pregunta de Renata Bravo sobre su situación sentimental en su debut para la radio La Metro FM.

Sobre su relación con el comediante aclaró que “somos grandes papás y grandes amigos y yo lo adoro”.