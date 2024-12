Maly Jorquiera confirmó separación con Sergio Freire ironizando en plena rutina: “Se demoró 10 años...” - Chilevisión

A un mes de que se diera a conocer una presunta infidelidad de su pareja, la humorista confirmó su separación y aprovechó de bromear con ella en una reciente rutina de humor.

En una nueva rutina, Maly Jorquiera confirmó su separación con su pareja, Sergio Freire, luego que se destapara una supuesta infidelidad del comediante hace más de un mes.

La revelación ocurrió en su reciente presentación en los Premios Todo Mejora 2024, donde la actriz llevó a cabo una rutina en la que no solo dejó entrever su quiebre con Freire, sino que incluso ironizó con la situación.

"Les quiero contar que todo mejora, yo soy la niña símbolo, si les sirve de consuelo mi historia, se las voy a contar. Consuélense en mí", comenzó la humorista.

Luego, relató cómo se dio el quiebre con el también comediante, con quien si bien tuvo una relación por más de una década, no alcanzó a cumplir un año desde que contrajeron matrimonio.

"Yo me casé y me separé, altiro', que loca la hue... sabí' que no lo vi venir. Lo más loco, para que sepan, es que la vida te da señales, se demoró 10 años en pedirme matrimonio. ¿Qué otra señal querí' hue...?", lanzó.

Jorquiera también recordó algunos de los últimos quiebres notables en el mundo del espectáculo para bromear con que el escenario que también se repitiría con ella.

"Me voy a casar y todas mis amigas se estaban separando (...) Hay muchas señales de que no tienes que hacer la cosas. Me estaba casando, (y) la Carla Jara separándose, la Faloon separándose, Shakira separándose, era todo tan evidente", agregó, desatando las risas de los espectadores.