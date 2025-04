VIDEO | Tutu Vidaurre compartió experimento con frutillas y se hizo viral: “Lo peor que he visto” - Chilevisión

"Hay posibilidades de que este video nos traume a todos", adelantó la actriz chilena, quien acumula más de 6 millones de reproducciones en TikTok.

La actriz Tutu Vidaurre se viralizó en plataformas como TikTok e Instagram tras compartir los resultados de un experimento con frutillas.

"Hay posibilidades de que este video nos traume a todos", partió diciendo la joven. "Vi que si uno le echaba sal a las frutillas salían larvas", aseguró después.

"Entonces, dije, 'bueno, quizás no en Chile, no lo sé'. Hoy hice este experimento y la verdad es que es peor de lo que pensaba", confesó Vidaurre en el registro.

Durante el video, la ex participante de El Discípulo del Chef relató: "Miren esta frutilla cómo salen las larvas o gusanos, no lo sé... ¡Y después entran de nuevo! Es lo peor que he visto".

"Todo esto lo hice porque no quería perder el medio kilo de frutillas que me quedaba", cerró.

El video viral de Tutu Vidaurre que impactó a TikTok

La publicación de la actriz chilena ya suma más de 6 millones de reproducciones en TikTok. Sin embargo, ha generado opiniones divididas en los usuarios.

VER MÁS VIRALES

Algunos cibernautas, entre ellos el influencer y científico mexicano Rafa Carbajal, refutaron a Vidaurre cuando replicó el mismo experimento. Otras personas, en cambio, manifestaron su sensación de asco después de ver el registro.

"Fingiré demencia", "que se encargue mi sistema inmune" y "voy a fingir que nunca vi esto", fueron parte de las reacciones.

Mira el video acá: