Modelo holandés de visita en Chile quedó impresionado con la cordillera de los Andes: “Absolutamente magnífico” - Chilevisión

El joven mostró su impacto al ver la montaña sin smog y registró su impresión en un video que se viralizó en redes sociales.

Un modelo holandés se volvió viral en TikTok por su reacción al ver la cordillera de los Andes luego de un día de lluvia.

Se trata de Sebastian Hedberg, un tiktoker que lleva varios meses en el país y ha registrado sus diferentes experiencias en la red social.

Ahora el joven se viralizó por la sorpresa que llevó al ver la cadena montañosa sin el smog que generalmente la empaña.

VER MÁS DE VIRAL

“Llovió como loco ayer en Santiago y yo me quejaba pero muchos chilenos dijeron ‘no, no, no, está bien’”, inició comentando.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Enseguida explicó que le comentaron que era importante porque “está tan seco que obviamente es genial que llueva” y en segundo lugar “hay mucho smog en Santiago así que la lluvia lo limpia. Así que al día siguiente de la lluvia la cordillera se ve absolutamente magnífica”.

Sin embargo, a pesar de las recomendaciones que le habían hecho, él admitió que no estaba muy convencido de la opulencia del macizo e incluso se preguntó “¿cuánto más hermosa puede verse?”.

Por lo mismo hizo un simple ejercicio para comprobar lo que le dijeron y, antes de ir a jugar un partido de fútbol, subió a la azotea de su edificio para admirar la cordillera, llevándose una increíble sorpresa.

“Estoy temblando, es preciosa. Mira que hermosa es, nunca he visto esas montañas. La puesta de sol es hermosa”, expresó con emoción.

“Es absolutamente magnífico”, agregó mostrando la montaña en su máximo esplendor.

La reacción de holandés al ver la cordillera de los Andes