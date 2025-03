Tiktoker venezolano se viralizó por mensaje a compatriotas que critican a Chile: “¡Paren ya!” - Chilevisión

El joven que vivió en Chile se refirió a las críticas que escucha de otros venezolanos con respecto al país y los invitó a dejar las quejas o buscar un nuevo destino que les acomode.

Un tiktoker venezolano se volviró viral tras enviar un llamativo mensaje a sus compatriotas que están radicados en Chile.

El usuario identificado como @elkokenava compartió un video en la red social en el que abordó las críticas que realizan venezolanos radicados en el país. En él, explicó por qué le daba la razón a los chilenos.

“Hoy vengo a darle la razón a los chilenos y voy a darle el contexto de por qué lo estoy haciendo. Ustedes saben que yo viví en Chile y me vine para Brasil. Hago muchos videos de que me va bien, el trabajo es de calidad, aquí no hay xenofobia…”, expuso en un inicio.

Pero lo que le molesta, según relató, es que cada vez aue publica un video hablando de las bondades de Brasil “viene algunos paisanos que viven en Chile y comienzan a hablarme así: 'Hermano, qué bien que te fuiste de esta porquería de país', 'menos mal que te fuiste de esta basura de país porque esto ya no se aguanta'”.

Tiktoker venezolano emplazó a sus compatriotas

A raíz de las constantes críticas que escucha de sus compatriotas radicados en Chile, el joven les preguntó si están planificando irse a otro país, a lo que recibe como respuestas “hermano, no sé, no creo que me vaya todavía”.

“Aquí es donde yo les doy la razón a los chilenos, porque si tú estás allá en Chile y estas con esa quejadera que este país no sirve, que este país es de drogos, que este país no sé qué, hablando mal de Chile pero vives en Chile…”, cuestionó.

Finalmente, le habló directamente a los más críticos y los invitó a buscar un nuevo destino: “Señores, si ustedes no están pensando en salir de Chile, ¡paren ya con la quejadera con ese país!”.

“Y si nos les gusta Chile, les voy a hablar como los chilenos. ¿Sabes pescar? Entonces pesca tus hue… y te vas a tu país, pero ya paren”, cerró.