De Bill Clinton a Michael Jackson: Las nuevas fotografías reveladas del caso de Jeffrey Epstein - Chilevisión

20/12/2025 16:16

De Bill Clinton a Michael Jackson: Las nuevas fotografías reveladas del caso de Jeffrey Epstein

Desde el Departamento de Justicia estadounidense adelantaron que se liberarán otros miles de archivos en las próximas semanas.

Publicado por CHV Noticias

Nuevos antecedentes surgen en el marco de la investigación contra el fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein

Lo anterior, luego de que el Departamento de Justicia de EEUU publicara más de tres mil nuevos archivos, entre los que figuran imágenes del expresidente Bill Clinton en un jacuzzi y fotografías del fallecido financiero junto a otras figuras del espectáculo. 

Mick Jagger y Michael Jackson son dos de los artistas que estuvieron junto a Epstein y se vieron involucrados en esta nueva carpeta investigativa. 

Desde Bill Clinton a Michael Jackson: Difunden nuevas imágenes en caso de Jeffrey Epstein

Luego de que el presidente Donald Trump firmara de manera reticente la ley que obligaba la divulgación de estos documentos, las polémicas imágenes fueron viralizadas a través de redes sociales. 

Cabe recordar que el mandatario norteamericano ha sido mencionado en reiteradas ocasiones entre los archivos relacionados con Epstein, de quien fue amigo antes de que se realizara la primera acusación formal por el caso.

Ante la revelación, desde el equipo de Bill Clinton negaron que el expresidente haya tenido algún vínculo con las fiestas sexuales y la red de tráfico de menores organizadas por Epstein y apuntaron contra la Casa Blanca de "querer desviar la atención". 

"Tratan de protegerse de lo que venga después, o de lo que intentarán ocultar para siempre", indicó su portavoz Angel Ureña en su cuenta de X

"Pueden publicar todas las fotos granuladas de más de 20 años que quieran, pero este asunto no es de Bill Clinton. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará", finalizó. 

Caso Jeffrey Epstein: Estas son algunas de las nuevas fotografías difundidas

1. Bill Clinton 



2. Michael Jackson

3. Mick Jagger (vocalista de los Rolling Stones) 

4. Jeffrey Epstein con el posible pie de un niño

