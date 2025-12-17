Periodista estadounidense afirma que Donald Trump declarará esta noche la guerra a Venezuela - Chilevisión

El mandatario tiene programada una cadena nacional donde, se espera, hará un balance del primer año de su gestión. Sin embargo, un reconocido activista conservador reveló lo que le habría dicho una fuente desde la Casa Blanca.

El periodista conservador Tucker Carlson, conocido por su trabajo en la cadena Fox News, afirmó este miércoles que el presidente estadounidense Donald Trump declarará la guerra a Venezuela durante su discurso a la nación de esta noche.

"Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00 hora local (22:00 horas chilenas)", dijo el también activista en el podcast Judging Freedom.

"Quién sabe si eso realmente sucederá. No lo sé, y no quiero exagerar lo que sé, que en general es bastante limitado, pero un miembro del Congreso me lo dijo esta mañana", complementó Carlson.

La Casa Blanca había anunciado el martes que el mandatario comparecerá esta noche por televisión para dar un discurso desde la Casa Blanca en el que hará balance de su casi primer año de gestión.

Además, según indicó la portavoz de la casa de gobierno, Karoline Leavitt, dará a conocer los planes que tiene para llevar a cabo durante los próximos tres años de gobierno.

Previamente, Trump había asegurado ayer en su cuenta en la red social Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica".

Maduro acusó "escalada de amenazas" a la ONU

Mientras tanto, Nicolás Maduro sostuvo este miércoles una llamada telefónica con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para advertirle sobre la "escalada de amenazas" de Estados Unidos contra Caracas.

Según un comunicado de Venezuela, el líder del régimen denunció a Guterres el bloqueo anunciado por Trump de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país caribeño.

Maduro calificó estas declaraciones como "expresiones de abierto carácter colonial" y criticó al subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien calificó como "el mayor robo" de la historia estadounidense la nacionalización de 1976 por parte de Caracas.

"Maduro subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz", señala el comunicado de Venezuela.

Además, el texto menciona que el mandatario venezolano expuso el "asedio político, diplomático y económico contra Venezuela, así como la intensificación de una campaña de falsedades y amenazas militares".