“Reacción de infarto”: Hija de Jorge Zabaleta emocionó a sus padres con regalo sorpresa - Chilevisión

17/12/2025 16:07

La joven adelantó un plan y desató la emoción del actor y su pareja en un íntimo momento familiar. Todo quedó registrado para redes sociales.

Milagros Zabaleta, hija de Jorge Zabaleta y Francisca Allende, sorprendió a su familia con un inesperado regalo. 

La joven se fue a vivir este año a Estados Unidos para estudiar economía en la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles, California.

Sin embargo, tenía planeado regeresar a Chile para pasar las fiestas de fin de año. Con lo que no contaba su familia, era con que lo iba a hacer con varios días de anticipación. 

La sorpresa fue revelada en una reunión familiar y quedó registrada en un video que compartió Francisca Allende en su cuenta de Instagram. 

 Lo curioso fue que Milagros Zabaleta apareció en el preciso momento en que sus padres mencionaban hablaban de ella. “Justo que estábamos hablando de un milagro”, mencionan.

“La mejor sorpresa del año. La llegada de la bendición dos semanas antes de lo esperado! Reacción de infarto y después a lo Miss Universo, con las manos en la boca, lejos el mejor regalo de Navidad!”, escribió Allende. 

La sorpresa de Milagros Zabaleta

