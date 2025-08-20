“Me traje un pedacito de Chile...”: Milo Zabaleta muestra su nueva pieza en Estados Unidos - Chilevisión

La influencer ya se encuentra en EEUU recibiendo los últimos días de compañía de su familia antes que regresen a Chile. A través de una historia, la hija de Jorge Zabaleta subió un registro en el que se ve al actor, su madre y la nueva pieza.

Milagros Zabaleta, hija del actor Jorge Zabaleta, subió a sus historias de Instagram un video en el que muestra su nueva habitación en Estados Unidos junto a sus padres.

La influencer de 19 años se mudó a vivir al país norteamericano tras ser aceptada para estudiar en la Escuela de Negocios de Loyola, en la ciudad de Los Ángeles.

Sin embargo, no quiso dejar atrás uno de sus snacks favoritos del mercado chileno: el brownie.

Milagros Zabaleta y el "pedacito" de Chile en EEUU

En el video, la influencer cuenta que ya está instalada en su nueva pieza y muestra a sus padres con señales de agotamiento para luego sacar un brownie y dárselos como premio.

"Nos tomamos un break porque llevamos toda la mañana en esto, así que premio; les traje un pedacito de Chile". contó mientras les lanzaba un brownie y mostraba la mudanza.

"Ustedes saben que a mí me encanta, yo lo comía en el colegio, así que me traigo un pedacito de Chile conmigo", finalizó.