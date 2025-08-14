¡La hicieron llorar! La emotiva sorpresa del abuelo de Milagros Zabaleta antes de dejar Chile - Chilevisión

La hija de Jorge Zabaleta fue despedida por amigos y familiares antes de comenzar sus estudios en Estados Unidos. Durante la actividad, protagonizó un emotivo momento con su abuelo.

Milagros Zabaleta, hija del actor Jorge Zabaleta, vive sus últimos días en Chile antes de comenzar sus estudios en Estados Unidos.

En julio pasado, la influencer reveló que fue aceptada para estudiar en la Escuela de Negocios de Loyola, en la ciudad de Los Ángeles.

La emotiva despedida de Milagros Zabaleta

A través de Instagram, Francisca Allende, madre de la joven de 19 años, compartió imágenes de la despedida que realizaron junto a familiares y amigos.

En medio de la íntima actividad, Milagros fue sorprendida por su abuelo, el músico José Antonio Zabaleta, con emotivas palabras y una petición especial que conmovió a los presentes.

"Tengo dos sentimientos encontrados: Una pena por un lado y una alegría por otro. Una pena porque no te veré tan seguido como ahora, pero alegre porque vas a cumplir tu sueño", dijo el artista con la voz entrecortada.

Luego, el miembro del grupo Los Red Juniors le dijo a su nieta "aprovecha a Papi Ricky (Jorge) que te puede pagar la universidad".

Sin embargo, lo más emotivo vino cuando el hombre pidió bailar "un lentito" con la influencer a modo de despedida. Ambos terminaron bailando el clásico Hard To Say I'm Sorry, de la banda estadounidense Chicago.

Al concluir, Milagros abrazó entre lágrimas a su abuelo. "Esto es para decirles que soy la favorita de la familia", bromeó la joven.

"Te va a ir estupendamente bien, porque a los Zabaleta siempre nos va bien", sumó el músico.

Revisa el momento acá: