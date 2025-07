“Me da miedo”: La preocupación de Jorge Zabaleta por nuevo comienzo de su hija Milagros lejos de Chile - Chilevisión

El actor se refirió a la etapa universitaria que comenzará su hija, Milagros Zabaleta, fuera del país. "No voy a limitar su vida ni cortarle las alas", sinceró.

Jorge Zabaleta protagonizó su primera portada de revista junto a su hija, Milagros, y transparentó sus "temores" tras la nueva etapa que comenzará la influencer.

La joven de 19 años fue aceptada para estudiar en la Escuela de Negocios de Loyola en Los Ángeles, Estados Unidos. Ante esta inminente partida de casa, el actor confesó a Revista Velvet: “Yo estoy feliz, pero esto no deja de ser un drama”.

Aunque, según explicó Jorge, las mayores preocupaciones vienen de parte de la madre de Milagros, Francisca Allende. "Ve partir a su hija y no quiere que se vaya. Pero siempre criamos a nuestros hijos para que partan, para que vuelen”, señaló.

Jorge Zabaleta y el importante desafío de Milagros

Consultado sobre sus temores ante este nuevo paso que dará su hija, el actor afirmó que “no puedes estar siempre pensando que algo malo pasará. Si no, la vida se acorta y no sales nunca de tu lugar de confort”.

De igual manera, Zabaleta sinceró: “Me da miedo que mi hija viaje. Me da miedo desde que sube al avión. Me da miedo que vaya a otro país. Me da miedo no estar cerca".

"Me da miedo, me da miedo. Pero no por eso voy a limitar su vida ni cortarle las alas. Ella puede hoy irse a estudiar fuera de Chile. Algo que es un sueño para cualquiera”, continuó diciendo.

Jorge también se refirió a la carrera de negocios que decidió estudiar Milagros, asegurando que ella "quiere construir, hacer cosas. Nos parecemos mucho en eso. Tiene muchas habilidades, pero creo que ni ella misma ha descubierto su real potencial: dónde es realmente buena”.

“La Milagros quiere construir y hacer. Tiene su marca de ropa, hace cosas. Y posee mucha habilidad blanda. Creo que necesita la otra parte más dura: una carrera que le dé otras herramientas. Porque ella tiene recursos para salir adelante incluso sin estudiar nada. Es un motor y serlo te permite ganarte la vida fácilmente”, agregó.

Finalmente, calificó a su hija como “metódica" y que "logra lo que quiere con mucha convicción”. Incluso, vaticinó que "siempre la he visto como alguien que va a provocar cambios para bien, está para grandes cosas".