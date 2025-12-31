Actualizan estado de salud de Angelo Pierattini tras grave accidente - Chilevisión

A través de un mensaje en redes sociales, Begoña Olavarría, esposa del destacado músico nacional, informó avances en medio de la hospitalización del artista.

Begoña Olavarría, esposa del cantautor chileno Angelo Pierattini, actualizó el estado de salud del músico tras el accidente automovilístico que sufrió el pasado lunes.

A través de Instagram, Olavarría compartió un mensaje para agradecer las muestras de cariño por el delicado momento que atraviesa el destacado artista.

"Angelo sigue en coma inducido pero estable. Si todo sigue así, pronto podrán cortar los sedantes e ir despertando poco a poco", afirmó la mujer en la publicación.

Asimismo, explicó que "es un proceso que tarda días, hay que tener paciencia".

Finalmente, Begoña aclaró que no iba en el vehículo al momento del accidente. "Me había quedado en El Quisco. Por tanto, estoy al 100% para cuidar a mi guerrero", cerró.

Lo que se sabe del accidente de Angelo Pierattini

Según detalló La Tercera, el hecho ocurrió durante la tarde del lunes en la ruta 68, cuando el vocalista de la banda Weichafe fue impactado por otro vehículo.

Debido a la gravedad del choque, Pierattini fue sometido a un coma inducido con el objetivo de ir desinflamando un hematoma producto de una fractura en la cabeza.

Además, sufrió fracturas en cuatro costillas y complicaciones en los pulmones.

Revisa la historia de la esposa del músico: