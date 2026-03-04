 “Poco hombre”: Claudia Schmidt aseguró que Cuco Cerda le admitió romance con Emilia Dides e Inna Moll - Chilevisión
04/03/2026 12:30

“Poco hombre”: Claudia Schmidt aseguró que Cuco Cerda le admitió romance con Emilia Dides e Inna Moll

Por su parte, Cerda aseguró que Schmidt estaba "aprovechando el momento" e hizo hincapié en que él no hablaría mal de mujeres.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Claudia Schmidt aseguró que José Manuel "Cuco" Cerda sí admitió haber tenido un romance con Emilia Dides, en los tiempos donde ambos trabajaban juntos.

Cerda habría admitido la situación detrás de cámaras a todo el panel con el que trabajaba, donde se encontraba Claudia Schmidt, y el comunicador la desmintió en vivo.

¿Qué pasó entre Cuco Cerda y Claudia Schmidt?

"La Claudia Schmidt me está escribiendo y me dice que Cuco Cerda andaba diciendo, no en pantalla, sino tras de pantallas, que él y su hermano 'se habían aga... a Emilia Dides'", leyó Paula Escobar en el último capítulo de Zona de Estrellas.

Luego mostraron un audio donde Claudia menciona: "Todas las personas que estábamos trabajando con él en ese entonces lo escuchamos y sabemos, de su boca tenemos la información, tanto Emilia como la otra chica, la Inna, así que da exactamente igual, y no solamente habla por él, involucra a Rai, así de poco hombre es".

Minutos más tarde, Camilísima se contactó con Cuco, quien desmintió en vivo a Schmidt: "Él dice que no le sorprende para nada escuchar este tipo de declaraciones por parte de Claudia Schmidt; cree que Claudia está aprovechando el momento".

"Cuco dice que jamás ha hablado de ese tema con Claudia, no es un tema que él hablaría y mucho menos con la señorita Claudia Schmidt; jamás él ha tocado este tema públicamente. Además, me comenta que todos los periodistas hemos sacado de contexto lo que Dani (Aránguiz) dijo", leyó la comunicadora.

Esto, en alusión a la semana del Festival de Viña del Mar, donde Aránguiz insinuó que Emilia Dides había tenido un romance con ambos hermanos, Raimundo y José Manuel Cerda.

Finalmente, Camilísima concluyó: "Cuco jamás hablaría mal de una mujer y con respecto a Claudia Schmidt, me comenta que ella fue muy falta de respeto cuando trabajaron juntos y hay personas que fueron testigos de aquello". 

