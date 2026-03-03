 Cuco Cerda rompió el silencio y reveló la razón detrás de pelea con Sammis Reyes en Viña del Mar - Chilevisión
Minuto a minuto
“Te amaré por siempre”: Revelan último mensaje enviado por joven futbolista asesinado en Coihueco Sismo sacude a la zona centro norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor Quiénes son los culpables del triple crimen de carabineros en Cañete: Estos son sus delitos VIDEO | Captan a persona rezando arrodillada en medio de la carretera que conduce a Viña del Mar Giorgio Jackson acusó "pataleta" de J. A Kast tras fallida reunión con el Pdte Boric por cable chino
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/03/2026 16:00

Cuco Cerda rompió el silencio y reveló la razón detrás de pelea con Sammis Reyes en Viña del Mar

El comunicador aclaró los rumores que se crearon respecto de la viral pelea con Sammis Reyes en una conocida fiesta en Viña del Mar.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, José Manuel "Cuco" Cerda rompió el silencio, reconoció que existió un conflicto con Sammis Reyes y reveló cuáles fueron las razones de la pelea que se viralizó el fin de semana en Viña del Mar.

El comunicador explicó que estuvo en una fiesta celebrando el cumpleaños de uno de sus amigos junto con Daniela Aránguiz cuando ocurrieron los hechos y aseguró que hay muchos aspectos delicados dentro de la historia.

¿Qué dijo Cuco Cerda?

"Pasó todo esto que están viendo, que para mí, en realidad, es lamentable; al final, para todos los que estaban ahí es un desagrado, para la gente del evento, para él, para mí, para la gente que nos quiere", aseguró Cuco en Noche de Suerte.

En esa misma línea, agregó: "Entonces yo al final decidí, luego de eso, enfocarme en lo que está a mi alcance, que fue seguir disfrutando el fin de semana. Yo soy bien hombrecito para mis cosas, soy criado a la antigua, vengo de un mundo de las motos, que ahí las cosas se resolvían entre hombres".

Sin embargo, Cerda tomó un perfil más reservado y aseguró: "No quiero ahondar ni dar detalles, que obviamente los hay muchos, pero encuentro que no ha lugar".

Finalmente, Cuco reveló detalles de las razones de la pelea y concluyó: "Lo que pasó ahí, pasó ahí. Él y yo sabemos lo que pasó y es eso, una discusión entre hombres. Hay varias cosas que son muy delicadas que, por lo mismo, yo no las quiero hablar en televisión y creo que es todo lo que tengo yo para desarrollar en este momento sobre el tema".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Permiso de circulación 2026: Consulta gratis acá el valor real de tu vehículo

Lo último

Lo más visto

¿Tu hijo tiene buenas notas? Puede recibir hasta $85 mil con este bono si cumple los requisitos

El Bono Logro Escolar se otorga a estudiantes cuyas familias pertenezcan al 30% más vulnerable de la población chilena y, según el Gobierno, es un reconocimiento a "su esfuerzo y dedicación en los estudios".

03/03/2026

VIDEO | La explicación de Kast por no atender llamado de Boric en polémica por cable chino

El presidente electo se refirió a la fallida reunión con el actual mandatario, y también reveló la verdadera razón por la cual no respondió el llamado de Boric cuando iniciaron los problemas con EE.UU sobre el cable submarino de China.

03/03/2026

Permiso de circulación 2026: Consulta gratis acá el valor real de tu vehículo

Un estudio de una plataforma automotriz reveló que un tercio de los vehículos en Chile están pagando de más. Revisa aquí cómo consultar el valor real que debes pagar este 2026.

03/03/2026

Cuco Cerda rompió el silencio y reveló la razón detrás de pelea con Sammis Reyes en Viña del Mar

El comunicador aclaró los rumores que se crearon respecto de la viral pelea con Sammis Reyes en una conocida fiesta en Viña del Mar.

03/03/2026