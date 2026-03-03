Cuco Cerda rompió el silencio y reveló la razón detrás de pelea con Sammis Reyes en Viña del Mar - Chilevisión

El comunicador aclaró los rumores que se crearon respecto de la viral pelea con Sammis Reyes en una conocida fiesta en Viña del Mar.

Este martes, José Manuel "Cuco" Cerda rompió el silencio, reconoció que existió un conflicto con Sammis Reyes y reveló cuáles fueron las razones de la pelea que se viralizó el fin de semana en Viña del Mar.

El comunicador explicó que estuvo en una fiesta celebrando el cumpleaños de uno de sus amigos junto con Daniela Aránguiz cuando ocurrieron los hechos y aseguró que hay muchos aspectos delicados dentro de la historia.

¿Qué dijo Cuco Cerda?

"Pasó todo esto que están viendo, que para mí, en realidad, es lamentable; al final, para todos los que estaban ahí es un desagrado, para la gente del evento, para él, para mí, para la gente que nos quiere", aseguró Cuco en Noche de Suerte.

En esa misma línea, agregó: "Entonces yo al final decidí, luego de eso, enfocarme en lo que está a mi alcance, que fue seguir disfrutando el fin de semana. Yo soy bien hombrecito para mis cosas, soy criado a la antigua, vengo de un mundo de las motos, que ahí las cosas se resolvían entre hombres".

Sin embargo, Cerda tomó un perfil más reservado y aseguró: "No quiero ahondar ni dar detalles, que obviamente los hay muchos, pero encuentro que no ha lugar".

Finalmente, Cuco reveló detalles de las razones de la pelea y concluyó: "Lo que pasó ahí, pasó ahí. Él y yo sabemos lo que pasó y es eso, una discusión entre hombres. Hay varias cosas que son muy delicadas que, por lo mismo, yo no las quiero hablar en televisión y creo que es todo lo que tengo yo para desarrollar en este momento sobre el tema".