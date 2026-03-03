Giorgio Jackson acusó "pataleta" de J. A Kast tras fallida reunión con el Pdte Boric por cable chino - Chilevisión

El exministro se refirió a la reciente tensión entre ambas autoridades en el marco del caso cable chino, donde cuestionó la solicitud del presidente electo a Boric de retractarse.

Giorgio Jackson apareció en redes sociales en el marco de la reciente controversia tras la reunión fallida del presidente Gabriel Boric con el mandatario electo José Antonio Kast.

A través de su cuenta de X, el exministro de Desarrollo Social calificó de "pataleta" la decisión de Kast de abandonar la reunión programada con el mandatario en ejercicio, esto en medio del conflicto por el cable submarino chino.

En un extenso escrito, el exsecretario de Estado enumeró los antecendentes que evidenció el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sobre lo que habría ocurrido el día en que ambas autoridades se contactaron.

El mensaje de Giorgio Jackson a José Antonio Kast

"Pataleta de un presidente electo que tensiona la tradición republicana del cambio de mando, creando un antagonismo en base a una mentira", aseguró en su publicación.

Además agregó: "Hubo una llamada el 18 de febrero (antes de las sanciones), de 16 minutos, en la que el presidente Boric le avisa al mandatario electo Kast que debían conversar en profundidad distintos temas, entre ellos, el cable chino".

Jackson enfatizó en los dichos de Elizalde, donde aseguró que el republicano habría reconocido ante ministros que sí recibió la primera llamada y que en ella se mencionó el proyecto en cuestión.

"¿Sobre qué le pidió retractarse entonces? (realmente no entiendo) ¿Ese capricho infundado vale más que el correcto funcionamiento de las instituciones? ¿Ese es el clima que quiere promover con su Gobierno?", cuestionó para finalizar el mensaje.