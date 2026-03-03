Sepultan en ataúd de oro a El Mencho, líder narco del Cártel Jalisco Nueva Generación de México - Chilevisión

Este lunes fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder narco del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que fue abatido el pasado 22 de febrero. El mexicano fue sepultado en un ataúd de oro y el velorio contó con un amplio resguardo policial donde hubo agentes de seguridad y del ejército. Dicha medida fue tomada con el fin de evitar un posible enfrentamiento con otra banda narcotraficante. Según medios de prensa mexicanos, el valor de un ataúd de esas características podría costar entre 800 mil y 1 millón 300 mil pesos mexicanos (entre 40 y 60 millones de pesos chilenos).