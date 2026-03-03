 Sepultan en ataúd de oro a El Mencho, líder narco del Cártel Jalisco Nueva Generación de México - Chilevisión
Minuto a minuto
Giorgio Jackson acusó "pataleta" de J. A Kast tras fallida reunión con el Pdte Boric por cable chino VIDEO | La explicación de Kast por no atender llamado de Boric en polémica por cable chino Pdte. Boric responde a declaraciones de José Antonio Kast: “Chile merece que sus autoridades estén a la altura ” Condenan a Hermanos Antihuén y Nicolás Rivas por el asesinato de tres carabineros en Cañete Diputados de oposición critican a Pte. Boric tras reunión con J.A. Kast y tildan de “irresponsable” sus acusaciones
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
03/03/2026 09:33

Sepultan en ataúd de oro a El Mencho, líder narco del Cártel Jalisco Nueva Generación de México

Este lunes fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder narco del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que fue abatido el pasado 22 de febrero. El mexicano fue sepultado en un ataúd de oro y el velorio contó con un amplio resguardo policial donde hubo agentes de seguridad y del ejército. Dicha medida fue tomada con el fin de evitar un posible enfrentamiento con otra banda narcotraficante. Según medios de prensa mexicanos, el valor de un ataúd de esas características podría costar entre 800 mil y 1 millón 300 mil pesos mexicanos (entre 40 y 60 millones de pesos chilenos).

Lo más visto

Boric y Kast terminan cita por cable chino abruptamente: “Ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte”

El encuentro terminó con el mandatario electo suspendiendo todas las reuniones bilaterales pactadas hasta el cambio de mando.

03/03/2026

José Antonio Kast se refiere a reunión por cable chino: “No confiamos en la información que se nos está entregando”

El presidente electo confirmó que se terminaron las reuniones bilaterales antes del cambio de mando del próximo 11 de marzo y aseguró que sí recibió una llamada, donde solo se "enunció" el proyecto del cable chino.

03/03/2026

Israel inicia ataque terrestre contra el Líbano tras ofensiva con drones de Hezbolá

Crecen las tensiones en el Medio Oriente tras la llegada del ejército israelí al sur de el Líbano. Expertos califican este ataque como una invasión terrestre.

03/03/2026

Sepultan en ataúd de oro a El Mencho, líder narco del Cártel Jalisco Nueva Generación de México

Este lunes se llevó a cabo el funeral del líder narco que fue abatido el pasado 22 de febrero. Un elemento acaparó la atención: el uso de un lujoso ataúd.

03/03/2026
Publicidad