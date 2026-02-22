 Alerta en México: Matan a El Mencho, líder narco del peligroso Cártel Jalisco Nueva Generación - Chilevisión
22/02/2026 16:56

Alerta en México: Matan a El Mencho, líder narco del peligroso Cártel Jalisco Nueva Generación

Tras el asesinato, medios mexicanos reportan bloqueos y ataques en el Estado de Jalisco por parte del CJNG.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo, medios mexicanos reportaron que el Ejército abatió a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, cofundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

De acuerdo a información de El Universal, el líder narcotraficante fue asesinado durante un operativo en el Estado de Jalisco

Luego de que se difundiera la noticia, se han realizado manifestaciones y bloqueos en importantes vías del Estado atribuidas en México al cartel. 

Ante lo anterior, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha realizado un llamado a la población a "evitar salir de sus hogares", puesto de la serie de enfrentamientos que "están sucediendo en varias entidades federativas".

Quién era El Mencho, uno de los líderes narcos más buscados del mundo

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.

Las autoridades norteamericanas lo apuntaban como el líder de una expansión violenta del crimen organizado en México y se convirtió en símbolo del poder y la brutalidad del narco moderno.

Durante más de una década evadió su captura pese a operativos militares en diversos estados.

Fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del continente que controla rutas internacionales de droga, armas y lavado de dinero.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares, casi $15 mil millones chilenos por su captura, una de las mayores recompensas por un narco mexicano.

Publicidad

