Alerta en México: Matan a El Mencho, líder narco del peligroso Cártel Jalisco Nueva Generación - Chilevisión

Tras el asesinato, medios mexicanos reportan bloqueos y ataques en el Estado de Jalisco por parte del CJNG.

Durante la tarde de este domingo, medios mexicanos reportaron que el Ejército abatió a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, cofundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo a información de El Universal, el líder narcotraficante fue asesinado durante un operativo en el Estado de Jalisco.

Luego de que se difundiera la noticia, se han realizado manifestaciones y bloqueos en importantes vías del Estado atribuidas en México al cartel.

Ante lo anterior, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha realizado un llamado a la población a "evitar salir de sus hogares", puesto de la serie de enfrentamientos que "están sucediendo en varias entidades federativas".

También hay reportes de narcobloqueos, quema de vehículos y tiroteos con las fuerzas policiales y militares en el el Aeropuerto de Guadalajara, en Michoacán, Colima, Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas y Aguascalientes que son las zonas de influencia del CJNG pic.twitter.com/zupRRdJ6Zv — Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) February 22, 2026

Quién era El Mencho, uno de los líderes narcos más buscados del mundo

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.

Las autoridades norteamericanas lo apuntaban como el líder de una expansión violenta del crimen organizado en México y se convirtió en símbolo del poder y la brutalidad del narco moderno.

Durante más de una década evadió su captura pese a operativos militares en diversos estados.

Fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del continente que controla rutas internacionales de droga, armas y lavado de dinero.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares, casi $15 mil millones chilenos por su captura, una de las mayores recompensas por un narco mexicano.