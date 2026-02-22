“No me está mejorando”: Rafael Araneda revela que sufre enfermedad autoinmune hace 25 años - Chilevisión

Actualmente el animador está buscando terapias complementarias para tratarse, ya que los medicamentos no le están haciendo el mismo efecto que antes.
En conversación con Página 7, Araneda indicó que estos baños en temperaturas bajo cero son una terapia para sus problemas relacionados con la tiroides, una enfermedad autoinmune que ha padecido la mitad de su vida.
“Lo del hielo en la tina lo hago desde hace un tiempo por una terapia. Tengo una enfermedad autoinmune, de hace muchos años, es mi tiroides”, confesó.
No obstante, esta medida se debería a que los medicamentos ya no le están funcionando como antes.
“Estoy llegando a un nivel, donde el que me aumente la cantidad de dosis del remedio, no me está generando mejoría, entonces estoy buscando alternativas", explicó.
Junto a lo anterior, detalló que "en esa búsqueda aparece el frío y he sentido algunos cambios, espero que me vaya bien con eso”.
Respecto al origen de su enfermedad, precisó que "fue hace muchos años, 25 años. Llevo la mitad de la vida en esta".
"Veo que mi solución ha sido que el médico me aumente la dosis; entonces, cuando empiezas a leer y a aprender, te das cuenta que en una de esas es bueno buscar terapias alternativas y en eso estoy", cerró el animador.