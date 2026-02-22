De Kurt Carrera a Pato Pimienta: Revive acá el primer día del Festival de Comedia en Chilevisión - Chilevisión

Con Kurt Carrera y Claudio Moreno, Pato Pimienta y Joche Vidal se vivió el estreno del festival del humor. Revisa cómo volver a ver la primera noche.

La noche de este sábado se llevó a cabo la primera jornada del Festival de la Comedia de Chilevisión, un show que no dejará de sacarte carcajadas a lo largo de los próximos días.

En horario estelar, serán un total de 18 comediantes los que entregarán sus mejores rutinas para ganarse al público de Chilevisión.

En el estreno del festival, los encargados de subirte el ánimo fueron la dupla "desplumada" de Kurt Carrera y Claudio Moreno, Pato Pimienta y Joche Vidal.

A continuación te dejaremos el video completo de la primera noche del Festival de la Comedia.

¿Dónde ver el Festival de la Comedia?

Recuerda que puedes disfrutar de las rutinas completas a través de la señal abierta y online de Chilevisión después de la emisión de CHV Noticias Central.

Además, podrás verlo desde cualquier dispositivo con nuestra aplicación MiCHV y en todas las plataformas digitales.

Revive la primera noche del Festival de la Comedia: