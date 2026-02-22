 Skar Labra debuta en la música: Sorprende colaborando con los Power Peralta con su primera canción - Chilevisión
22/02/2026 11:18

Skar Labra debuta en la música: Sorprende colaborando con los Power Peralta con su primera canción

La ganadora de Fiebre de Baile decidió probar su talento como cantante en la música urbana mientras está en carrera por la corona de reina de Viña 2026.

Publicado por Josefina Vera

La candidata a reina de Viña del Mar por Chilevisión, Skarleth Labra, decidió incursionar en el mundo de la música lanzando una inesperada canción.

Sin embargo, la joven influencer no lo hizo sola, sino que en compañía de los Power Peralta, con quienes generó una cercana relación tras Fiebre de Baile.

La nueva canción de los Power Peralta con Skar Labra

Tras el hit que fue el tema Wow Moment de los hermanos bailarines, ahora decidieron jugársela con el tema Check junto a Skar.

"Aura, check. Delivery, check (...) Outfit, check. Cámara, check. Pose, check, check, check", dice Skar en parte de la canción.

A pocas horas de anunciarlo en redes sociales, el video sumó rápidamente más de 1.5 millones de reproducciones y cientos de comentarios felicitando al trío por el sencillo.

"Tema, check", les escribió Diana Bolocco, al mismo tiempo que otras personas aplaudieron lo multifacética que es Skarleth.

"Seca nuestra power magallánica que tiene un futuro prominente en la danza, el teatro, el baile de todos los tipos existentes", "la humildad que tiene es lo más bonito de la Skar" y "tiene que ser la reina, esta en su peak la niña", le comentaron.

