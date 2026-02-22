 “Estaban super picados”: Revelan que equipo de Kramer estaría molesto con organizador de Viña 2026 - Chilevisión
22/02/2026 11:12

“Estaban super picados”: Revelan que equipo de Kramer estaría molesto con organizador de Viña 2026

Según contó Gino Costa en Contigo en la Mañana de este domingo, comentarios sobre su rutina en la previa del show del humorista esta noche no habrían caído bien en su entorno.

Publicado por Josefina Vera

Stefan Kramer estará encargado de abrir este domingo la primera jornada del humor en el Festival de Viña 2026, sin embargo, su equipo estaría teniendo problemas con la rutina y la organización del evento.

El periodista de Contigo en la Mañana, Gino Costa, reveló que algunos comentarios desde el canal organizador sobre el show que presentará el comediante que no le agradó a su equipo.

Revelan molestia de equipo de Kramer previo a Viña 2026

"Paré la paila", partió contando Gino Costa en vivo, mientras revelaba que logró escuchar una conversación del equipo del humorista, ya que estaban a un costado de él.

"Estaban super picados", reveló a modo de primicia. ¿El motivo? desde el canal organizador del festival habrían anunciado una rutina de "humor político" para estar jornada, lo cual no sería el tipo de comedia que llevará al escenario.

"No tiene nada que ver con el humor politico, puede haber, pero no tanto, entonces estaban super molestos de que se posicionara la idea (...) pero todo indica que no es así", detalló el periodista de Chilevisión.

En este sentido, confesó que incluso le "estaban repitiendo la rutina de Cristián Castro", rutina altamente criticada durante la Teletón. "No está muy buena la onda", cerró Costa.

