 Aumentan las víctimas fatales por tragedia de Renca: Confirman 3 nuevos fallecidos por quemaduras - Chilevisión
Minuto a minuto
Confirman identidad de mujer fallecida en tragedia en Renca: Municipalidad de Isla de Maipo envió mensaje Aumentan las víctimas fatales por tragedia de Renca: Confirman 3 nuevos fallecidos por quemaduras “Tantos sueños por cumplir…”: La sentida despedida familiar a pareja que falleció en tragedia de Renca Nuevo sismo sacude a la zona centro norte: Revisa la magnitud y el epicentro Hazaña estudiantil en Colina: jóvenes lanzan figura a la estratósfera con globo, helio y GPS
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/02/2026 12:21

Aumentan las víctimas fatales por tragedia de Renca: Confirman 3 nuevos fallecidos por quemaduras

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó la muerte de dos hombres y una mujer durante la mañana de este domingo. Además, otras ocho personas se mantienen en riesgo vital por la gravedad de sus quemaduras.

Publicado por Josefina Vera

Este domingo la Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó a tres nuevos fallecidos producto de la grave tragedia en Renca.

De esta manera, la cifra de víctimas fatales producto del accidente de un camión de gas aumentó a nueve.

De los fallecidos, el organismo detalló que eran dos hombres y una mujer, quienes se encontraban heridos en diferentes recintos asistenciales debido a la gravedad de sus quemaduras.

Qué se sabe de las personas hospitalizadas

Desde la misma subsecretaría indicaron que existen actualmente 12 personas hospitalizadas, de las cuales ocho de ellas están en riesgo vital, mientras que los otros cuatro pasaron a cuidados intermedios.

Con el traslado de un paciente, la nueva distribución de lesionados quedó así:

  • 5 pacientes en Mutual de Seguridad
  • 4 pacientes en Hospital del Trabajador (ACHS)
  • 2 pacientes en Clínica Indisa
  • 1 paciente en el Hospital de Urgencias y Asistencia Pública (ex Posta Central)

Publicidad

Destacamos

Noticias

Festival de Comedia en Chilevisión: Los humoristas que se presentan este domingo y dónde verlos en vivo

Lo último

Lo más visto

Aumentan las víctimas fatales por tragedia de Renca: Confirman 3 nuevos fallecidos por quemaduras

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó la muerte de dos hombres y una mujer durante la mañana de este domingo. Además, otras ocho personas se mantienen en riesgo vital por la gravedad de sus quemaduras.

22/02/2026

“Tantos sueños por cumplir…”: La sentida despedida familiar a pareja que falleció en tragedia de Renca

Cabe precisar que, tras la tragedia, la pareja se encontraba desaparecida y durante las últimas horas el Servicio Médico Legal confirmó primero el fallecimiento de Nicolás Soto. 

22/02/2026

“No me está mejorando”: Rafael Araneda revela que sufre enfermedad autoinmune hace 25 años

Actualmente el animador está buscando terapias complementarias para tratarse, ya que los medicamentos no le están haciendo el mismo efecto que antes.

22/02/2026

Karol Lucero reacciona tras uso de moto robada: Se alegró de que su Instagram haya servido en el caso

Karol Lucero protagonizó unos polémicos videos donde aparecía disfrutando de un día de playa en una moto de agua robada sin saberlo.

22/02/2026