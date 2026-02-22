Aumentan las víctimas fatales por tragedia de Renca: Confirman 3 nuevos fallecidos por quemaduras - Chilevisión

Este domingo la Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó a tres nuevos fallecidos producto de la grave tragedia en Renca.

De esta manera, la cifra de víctimas fatales producto del accidente de un camión de gas aumentó a nueve.

De los fallecidos, el organismo detalló que eran dos hombres y una mujer, quienes se encontraban heridos en diferentes recintos asistenciales debido a la gravedad de sus quemaduras.

Qué se sabe de las personas hospitalizadas

Desde la misma subsecretaría indicaron que existen actualmente 12 personas hospitalizadas, de las cuales ocho de ellas están en riesgo vital, mientras que los otros cuatro pasaron a cuidados intermedios.

Con el traslado de un paciente, la nueva distribución de lesionados quedó así: