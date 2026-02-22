 “Tantos sueños por cumplir…”: La sentida despedida familiar a pareja que falleció en tragedia de Renca - Chilevisión
Minuto a minuto
Confirman identidad de mujer fallecida en tragedia en Renca: Municipalidad de Isla de Maipo envió mensaje Aumentan las víctimas fatales por tragedia de Renca: Confirman 3 nuevos fallecidos por quemaduras “Tantos sueños por cumplir…”: La sentida despedida familiar a pareja que falleció en tragedia de Renca Nuevo sismo sacude a la zona centro norte: Revisa la magnitud y el epicentro Hazaña estudiantil en Colina: jóvenes lanzan figura a la estratósfera con globo, helio y GPS
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/02/2026 11:39

“Tantos sueños por cumplir…”: La sentida despedida familiar a pareja que falleció en tragedia de Renca

Cabe precisar que, tras la tragedia, la pareja se encontraba desaparecida y durante las últimas horas el Servicio Médico Legal confirmó primero el fallecimiento de Nicolás Soto. 

A través de redes sociales, la familia de Paulette Tello, quien se movilizaba en moto junto a su pareja Nicolás Soto en la tragedia y explosión en Renca, confirmó la muerte de la pareja. 

Daniela Daza, hermana de la mujer, publicó a través de la red social Facebook un sentido mensaje de desahogo y a la vez despedida por el fallecimiento. 

Cabe precisar que tras la tragedia la pareja estuvo desaparecida y recién el sábado el Servicio Médico Legal confirmó el fallecimiento de Nicolás Soto. 

La sentida despedida de familia de joven pareja muerta en tragedia en Renca

Primera Daniela despidió a su cuñado: "Nunca perdí la fe de encontrarte, pero no estaba preparada para que fuera así", partió indicando.

"Eras una persona tan alegre, un hombre tan luchador y con tantos sueños que te faltaron por cumplir. Junto con mi hermana nos dejas con una gran pena, siempre te vamos te llevaremos en nuestros corazones", agregó.

Mientras que hacia su hermana dedicó las siguientes palabras: "¿Por qué señor? Por qué nos haces sufrir de esta manera, pero se que mi hermana está descansando junto a su amado Nico...". 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Festival de Comedia en Chilevisión: Los humoristas que se presentan este domingo y dónde verlos en vivo

Lo último

Lo más visto

Aumentan las víctimas fatales por tragedia de Renca: Confirman 3 nuevos fallecidos por quemaduras

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó la muerte de dos hombres y una mujer durante la mañana de este domingo. Además, otras ocho personas se mantienen en riesgo vital por la gravedad de sus quemaduras.

22/02/2026

“Tantos sueños por cumplir…”: La sentida despedida familiar a pareja que falleció en tragedia de Renca

Cabe precisar que, tras la tragedia, la pareja se encontraba desaparecida y durante las últimas horas el Servicio Médico Legal confirmó primero el fallecimiento de Nicolás Soto. 

22/02/2026

“No me está mejorando”: Rafael Araneda revela que sufre enfermedad autoinmune hace 25 años

Actualmente el animador está buscando terapias complementarias para tratarse, ya que los medicamentos no le están haciendo el mismo efecto que antes.

22/02/2026

Karol Lucero reacciona tras uso de moto robada: Se alegró de que su Instagram haya servido en el caso

Karol Lucero protagonizó unos polémicos videos donde aparecía disfrutando de un día de playa en una moto de agua robada sin saberlo.

22/02/2026