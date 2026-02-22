“Tantos sueños por cumplir…”: La sentida despedida familiar a pareja que falleció en tragedia de Renca - Chilevisión

Cabe precisar que, tras la tragedia, la pareja se encontraba desaparecida y durante las últimas horas el Servicio Médico Legal confirmó primero el fallecimiento de Nicolás Soto.

A través de redes sociales, la familia de Paulette Tello, quien se movilizaba en moto junto a su pareja Nicolás Soto en la tragedia y explosión en Renca, confirmó la muerte de la pareja.

Daniela Daza, hermana de la mujer, publicó a través de la red social Facebook un sentido mensaje de desahogo y a la vez despedida por el fallecimiento.

Cabe precisar que tras la tragedia la pareja estuvo desaparecida y recién el sábado el Servicio Médico Legal confirmó el fallecimiento de Nicolás Soto.

La sentida despedida de familia de joven pareja muerta en tragedia en Renca

Primera Daniela despidió a su cuñado: "Nunca perdí la fe de encontrarte, pero no estaba preparada para que fuera así", partió indicando.

"Eras una persona tan alegre, un hombre tan luchador y con tantos sueños que te faltaron por cumplir. Junto con mi hermana nos dejas con una gran pena, siempre te vamos te llevaremos en nuestros corazones", agregó.

Mientras que hacia su hermana dedicó las siguientes palabras: "¿Por qué señor? Por qué nos haces sufrir de esta manera, pero se que mi hermana está descansando junto a su amado Nico...".