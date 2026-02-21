 Tras muerte de pareja en explosión: Municipalidad de Renca decreta tres días de duelo comunal - Chilevisión
Tras muerte de pareja en explosión: Municipalidad de Renca decreta tres días de duelo comunal
21/02/2026 19:35

Tras muerte de pareja en explosión: Municipalidad de Renca decreta tres días de duelo comunal

"No dejaremos solas a las familias y seguiremos acompañándolas", escribió el alcalde Claudio Castro a través de su cuenta de X. 

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este sábado se confirmó el fallecimiento de Paulette Tello y Nicolás Soto, pareja que iba en moto al momento de la explosión ocurrida en Renca

Luego de que las familias de ambos confirmaran su deceso, el alcalde de la comuna, Claudio Castro, decretó tres días de duelo comunal.

"No dejaremos solas a las familias y seguiremos acompañándolas", escribió el jefe comunal a través de su cuenta de X. 

Decretan tres días de duelo comunal en Renca 

En horas de este sábado, desde el municipio de Renca, difundieron un comunicado dando a conocer la decisión:

"Tras la tragedia que sacudió a nuestra comunidad el pasado jueves, la Municipalidad de Renca decreta tres días de duelo comunal en memoria de dos de sus vecinos". 

Finalmente, agregaron que "hoy Renca se une para despedirlos, acompañando con respeto y profundo cariño el dolor de sus familias". 

