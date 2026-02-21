Corte de agua afecta a tres comunas de la Región Metropolitana: Esta es la hora de reposición - Chilevisión

Diversas fallas están ocasionando que tres sectores de la Región Metropolitana presenten cortes en el suministro de agua. A través de su sitio web, la empresa Aguas Andina informó el horario de reposición y las zonas afectadas.

Durante la tarde de este sábado, Aguas Andina informó que dos tres sectores de la Región Metropolitana están sufriendo un corte en el suministro de agua potable.

A través del sitio web, la compañía detalló que la interrupción del servicio involucra a sectores de la comuna de San Ramón, Talagante y Lo Barnechea.

A continuación te detallamos las áreas afectadas y la hora estimada de reposición.

Reportan corte de agua en tres sectores de Santiago

De acuerdo a lo informado por Aguas Andinas:

Causa : Falla de válvulas.

: Falla de válvulas. Hora estimada de reposición : Sábado 21 de febrero, 20:30 horas.

: Sábado 21 de febrero, 20:30 horas. Área afectada: San Ramón.

Causa : Sector sin agua.

: Sector sin agua. Hora estimada de reposición : Sábado 21 de febrero, 00:30 horas.

: Sábado 21 de febrero, 00:30 horas. Área afectada: Talagante.