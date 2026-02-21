 Corte de agua afecta a tres comunas de la Región Metropolitana: Esta es la hora de reposición - Chilevisión
Minuto a minuto
Hazaña estudiantil en Colina: jóvenes lanzan figura a la estratosfera con globo, helio y GPS “EEUU quiere mantener el monopolio”: Exembajador en China reacciona a cancelación de visas EXCLUSIVO | A casi un año del crimen: Quién es el nuevo detenido por asesinato de empresario Jaime Solanes Tras muerte de pareja en explosión: Municipalidad de Renca decreta tres días de duelo comunal Incendio forestal afectó a una hacienda en Puente Alto: SEC reporta 34 mil clientes sin luz
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/02/2026 18:48

Corte de agua afecta a tres comunas de la Región Metropolitana: Esta es la hora de reposición

Diversas fallas están ocasionando que tres sectores de la Región Metropolitana presenten cortes en el suministro de agua. A través de su sitio web, la empresa Aguas Andina informó el horario de reposición y las zonas afectadas.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado, Aguas Andina informó que dos tres sectores de la Región Metropolitana están sufriendo un corte en el suministro de agua potable.

A través del sitio web, la compañía detalló que la interrupción del servicio involucra a sectores de la comuna de San Ramón, Talagante y Lo Barnechea. 

A continuación te detallamos las áreas afectadas y la hora estimada de reposición. 

Reportan corte de agua en tres sectores de Santiago 

De acuerdo a lo informado por Aguas Andinas: 

  • Causa: Falla de válvulas. 
  • Hora estimada de reposición: Sábado 21 de febrero, 20:30 horas. 
  • Área afectada: San Ramón.

  • Causa: Sector sin agua. 
  • Hora estimada de reposición: Sábado 21 de febrero, 00:30 horas. 
  • Área afectada: Talagante. 

  • Causa: Falla de matriz. 
  • Hora estimada de reposición: Sábado 21 de febrero, 18:00 horas. 
  • Área afectada: Lo Barnechea. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Permiso de circulación 2026: revisa el precio exacto con tus datos aquí

Lo último

Lo más visto

Incendio forestal afectó a una hacienda en Puente Alto: SEC reporta 34 mil clientes sin luz

De acuerdo a lo informado por Senapred, la emergencia se produjo en un sector cercano a zonas pobladas. A raíz del siniestro, la comuna ha sufrido un corte masivo del suministro eléctrico.

21/02/2026

“¿Por qué Señor nos haces sufrir?”: Familia confirma muerte de pareja que iba en moto durante explosión en Renca

A través de redes sociales, la hermana de Paulette Tello y cuñada de Nicolás Soto compartió dos publicaciones junto a un mensaje de despedida.

21/02/2026

“No estaban en la lista”: Revelan pareja que habría sido invitada a última hora en reemplazo de Américo y Yamila Reyna

En conversación con Chilevisión, Cecilia Gutiérrez dio detalles de esta pareja que no estaba en la lista de invitados a la ceremonia.

21/02/2026

Karol Lucero posa en motos de agua robadas en Algarrobo y alerta a verdaderos dueños

El locutor desconocía que la moto acuática no pertenecía a quien las arrendaba.

21/02/2026