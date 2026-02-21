Corte de agua afecta a tres comunas de la Región Metropolitana: Esta es la hora de reposición - Chilevisión

Diversas fallas están ocasionando que tres sectores de la Región Metropolitana presenten cortes en el suministro de agua. A través de su sitio web, la empresa Aguas Andina informó el horario de reposición y las zonas afectadas.
Durante la tarde de este sábado, Aguas Andina informó que dos tres sectores de la Región Metropolitana están sufriendo un corte en el suministro de agua potable.
A través del sitio web, la compañía detalló que la interrupción del servicio involucra a sectores de la comuna de San Ramón, Talagante y Lo Barnechea.
A continuación te detallamos las áreas afectadas y la hora estimada de reposición.
De acuerdo a lo informado por Aguas Andinas: