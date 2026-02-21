“No estaban en la lista”: Revelan pareja que habría sido invitada a última hora en reemplazo de Américo y Yamila Reyna - Chilevisión

En conversación con Chilevisión, Cecilia Gutiérrez dio detalles de esta pareja que no estaba en la lista de invitados a la ceremonia.

Álvaro Ballero sorprendió y dijo presente en la Gala de Viña 2026 junto a su nueva novia, María José Reyes.

En el evento, el exchico reality se refirió a su nueva relación. "Ha sido intenso, muy bonito, muy especial, muy feliz", partió diciendo Ballero a Página 7 tras desfilar por la alfombra roja.

Respecto a cómo se conocieron con María José, explicó: "Nos conocimos por Bumble. Me dio un like, yo le hice el primer match y de ahí nunca más nos hemos separado".

Álvaro Ballero y su pareja habrían sido invitados en reemplazo de Américo y Yamila Reyna

En conversación con Chilevisión, Cecilia Gutiérrez afirmó que ella cree que Ballero y su pareja fueron invitados a última hora por la baja de Américo y Yamila Reyna.

"Me encontré también con (Álvaro) Ballero y la polola nueva, yo creo que lo invitaron en reemplazo de la Yamila y Américo, porque no estaban en la lista", afirmó.