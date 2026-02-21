Álvaro Ballero reveló cómo se conocieron con su nueva pareja tras pasar juntos por Gala de Viña - Chilevisión

María José Reyes indicó que el exchico reality la tiene encantada y muy feliz en el tiempo que llevan juntos.

Álvaro Ballero sorprendió la noche de la Gala de Viña del Mar con una deslumbrante acompañante: su nueva novia, María José Reyes.

En este contexto, el exchico reality confesó cómo es que se conocieron y cómo se han sentido hasta ahora, pese a ser un personaje público.

Así conoció Álvaro Ballero a su nueva pareja

"Ha sido intenso, muy bonito, muy especial, muy feliz", partió diciendo Ballero a Página 7 tras desfilar por la alfombra roja.

Respecto a cómo se conocieron con María José, explicó: "Nos conocimos por Bumble. Me dio un like, yo le hice el primer match y de ahí nunca más nos hemos separado".

Según él mismo confesó, Reyes fue su primer match y después de eso eliminó la aplicación de citas. "Tuve mucha suerte", aseguró.

Si bien se esperaba que Álvaro llegara a la gala de Viña solo, o con alguno de sus hijos, comentó que "obviamente lo hablé con mis hijos, los invité a comer, les conté, estaban muy felices y ella sentía que era un momento para poder contar".

Por su parte, María José Reyes, indicó que Ballero "es muy tierno conmigo, estoy encantada, lo estoy pasando muy bien y estoy feliz".