 Álvaro Ballero reveló cómo se conocieron con su nueva pareja tras pasar juntos por Gala de Viña - Chilevisión
Minuto a minuto
“¿Por qué señor nos haces sufrir?”: Familia confirma muerte de pareja que iba en moto durante explosión en Renca Aumentan a seis las víctimas fatales en tragedia de Renca: Confirman dos nuevos fallecidos tras explosión Dos menores de edad mueren ahogados tras ser arrastrados por el Río Rapel en Santo Domingo Sismo sacudió el centro sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro Detienen a sujeto que mató a apuñaladas a pareja de su exnovia en San Ramón
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/02/2026 10:35

Álvaro Ballero reveló cómo se conocieron con su nueva pareja tras pasar juntos por Gala de Viña

María José Reyes indicó que el exchico reality la tiene encantada y muy feliz en el tiempo que llevan juntos.

Publicado por Josefina Vera

Álvaro Ballero sorprendió la noche de la Gala de Viña del Mar con una deslumbrante acompañante: su nueva novia, María José Reyes.

En este contexto, el exchico reality confesó cómo es que se conocieron y cómo se han sentido hasta ahora, pese a ser un personaje público.

Así conoció Álvaro Ballero a su nueva pareja

"Ha sido intenso, muy bonito, muy especial, muy feliz", partió diciendo Ballero a Página 7 tras desfilar por la alfombra roja.

Respecto a cómo se conocieron con María José, explicó: "Nos conocimos por Bumble. Me dio un like, yo le hice el primer match y de ahí nunca más nos hemos separado".

Según él mismo confesó, Reyes fue su primer match y después de eso eliminó la aplicación de citas. "Tuve mucha suerte", aseguró.

Si bien se esperaba que Álvaro llegara a la gala de Viña solo, o con alguno de sus hijos, comentó que "obviamente lo hablé con mis hijos, los invité a comer, les conté, estaban muy felices y ella sentía que era un momento para poder contar".

Por su parte, María José Reyes, indicó que Ballero "es muy tierno conmigo, estoy encantada, lo estoy pasando muy bien y estoy feliz".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Nueva alza de pasaje del transporte público de Santiago: Así quedarán todas las tarifas según horarios

Lo último

Lo más visto

Dos menores de edad mueren ahogados tras ser arrastrados por el Río Rapel en Santo Domingo

Las víctimas se encontraban con otras tres personas que también fueron arrastradas por el caudal, sin embargo, estas lograron ser rescatadas.

21/02/2026

Aumentan a seis las víctimas fatales en tragedia de Renca: Confirman dos nuevos fallecidos tras explosión

Se trata de dos personas de sexo femenino. En el nuevo reporte se indicó que otras 14 personas siguen en riesgo vital.

21/02/2026

Karol Lucero posa en motos de agua robadas en Algarrobo y alerta a verdaderos dueños

El locutor desconocía que la moto acuática no pertenecía a quien las arrendaba.

21/02/2026

“No estaban en la lista”: Revelan pareja que habría sido invitada a última hora en reemplazo de Américo y Yamila Reyna

En conversación con Chilevisión, Cecilia Gutiérrez dio detalles de esta pareja que no estaba en la lista de invitados a la ceremonia.

21/02/2026