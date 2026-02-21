 “Ella no está bien”: Eugenia Lemos revela el motivo por el cual Yamila Reyna no estuvo presente en la Gala de Viña - Chilevisión
Minuto a minuto
Aumentan a seis las víctimas fatales en tragedia de Renca: Confirman dos nuevos fallecidos tras explosión Dos menores de edad mueren ahogados tras ser arrastrados por el Río Rapel en Santo Domingo Sismo sacudió el centro sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro Detienen a sujeto que mató a apuñaladas a pareja de su exnovia en San Ramón ¿Cómo pasó la tragedia en Renca? Así es la peligrosa y fatídica curva donde ocurrió el impacto
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/02/2026 10:24

“Ella no está bien”: Eugenia Lemos revela el motivo por el cual Yamila Reyna no estuvo presente en la Gala de Viña

"Ella no se sentía bien para exponerse y la estamos acompañando", aseguró Lemos sobre su amiga tras el quiebre con Américo.

Publicado por Josefina Vera

Tras el paso de Eugenia Lemos por la Gala de Viña del Mar 2026, la argentina reveló una conversación que tuvo con su amiga Yamila Reyna previo a pasar por la alfombra roja.

Recordemos que la comediante estaba invitada a la gala junto a su expareja, Américo, sin embargo, tras su polémica separación que terminó con denuncias por VIF, Reyna prefirió dar un paso al costado en esta ocasión.

El mensaje de Yamila Reyna a Euge Lemos

En conversación con Página 7, la modelo habló sobre el quiebre de Reyna con Américo, indicando que ella "tiene todo nuestro apoyo, la quiero mucho".

En este sentido, detalló: "Pude conversar con ella y no está bien, claramente. Es un momento muy difícil, así que mandándole todo el ánimo y así y todo, estando mal, me mandó un mensaje deseándonos que brilláramos".

Pese a la situación, Lemos aseguró que le hubiera gustado estar con Yamila en el evento, sin embargo, esta no estaría en condiciones.

"Le dije 'amiga, me gustaría verte en la gala, pero de verdad ella no está bien, esto es súper fuerte y creo que hay que respetar los procesos. Ella no se sentía bien para exponerse y la estamos acompañando", cerró la argentina.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Nueva alza de pasaje del transporte público de Santiago: Así quedarán todas las tarifas según horarios

Lo último

Lo más visto

Dos menores de edad mueren ahogados tras ser arrastrados por el Río Rapel en Santo Domingo

Las víctimas se encontraban con otras tres personas que también fueron arrastradas por el caudal, sin embargo, estas lograron ser rescatadas.

21/02/2026

Aumentan a seis las víctimas fatales en tragedia de Renca: Confirman dos nuevos fallecidos tras explosión

Se trata de dos personas de sexo femenino. En el nuevo reporte se indicó que otras 14 personas siguen en riesgo vital.

21/02/2026

Karol Lucero posa en motos de agua robadas en Algarrobo y alerta a verdaderos dueños

El locutor desconocía que la moto acuática no pertenecía a quien las arrendaba.

21/02/2026

“No estaban en la lista”: Revelan pareja que habría sido invitada a última hora en reemplazo de Américo y Yamila Reyna

En conversación con Chilevisión, Cecilia Gutiérrez dio detalles de esta pareja que no estaba en la lista de invitados a la ceremonia.

21/02/2026