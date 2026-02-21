“Ella no está bien”: Eugenia Lemos revela el motivo por el cual Yamila Reyna no estuvo presente en la Gala de Viña - Chilevisión

"Ella no se sentía bien para exponerse y la estamos acompañando", aseguró Lemos sobre su amiga tras el quiebre con Américo.

Tras el paso de Eugenia Lemos por la Gala de Viña del Mar 2026, la argentina reveló una conversación que tuvo con su amiga Yamila Reyna previo a pasar por la alfombra roja.

Recordemos que la comediante estaba invitada a la gala junto a su expareja, Américo, sin embargo, tras su polémica separación que terminó con denuncias por VIF, Reyna prefirió dar un paso al costado en esta ocasión.

El mensaje de Yamila Reyna a Euge Lemos

En conversación con Página 7, la modelo habló sobre el quiebre de Reyna con Américo, indicando que ella "tiene todo nuestro apoyo, la quiero mucho".

En este sentido, detalló: "Pude conversar con ella y no está bien, claramente. Es un momento muy difícil, así que mandándole todo el ánimo y así y todo, estando mal, me mandó un mensaje deseándonos que brilláramos".

Pese a la situación, Lemos aseguró que le hubiera gustado estar con Yamila en el evento, sin embargo, esta no estaría en condiciones.

"Le dije 'amiga, me gustaría verte en la gala, pero de verdad ella no está bien, esto es súper fuerte y creo que hay que respetar los procesos. Ella no se sentía bien para exponerse y la estamos acompañando", cerró la argentina.