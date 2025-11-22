Eugenia Lemos enfrenta críticas por su peso en final de Miss Universo y entrega potente mensaje - Chilevisión

La modelo defendió su proceso, celebró su maternidad y envió un inspirador mensaje a todas las mujeres que atraviesan el postparto.

Eugenia Lemos salió al paso de las críticas que recibió por el look que lució durante la final de Miss Universo 2025.

Esto, luego de que algunos usuarios en redes sociales le pidieran que se “tapara”, haciendo referencia a su aumento de peso producto de su embarazo.

"Lejos de criticarme, deberían aplaudirme"

En el video, se puede ver a Eugenia bailando al ritmo de la música junto al texto "POV: Cuando me dicen deberías taparte, estás con kilos de más por la maternidad".

La modelo acompañó el registro junto a la descripción: "¿Desde cuándo una mujer post parto no puede ponerse un vestido con brillos y jugar a sentirse Miss?".

"¡Sí! Fui mamá hace 1 mes y 3 semanas, aumenté 20 kilos, traje al mundo a una beba hermosa. Estoy feliz, disfrutando de mi hija y amamantando, acepto mi cuerpo post parto… NO tengo por qué cambiar mi forma de vestir ni taparme", continuó Eugenia.

En esa línea, la influencer aseguró que "lejos de criticarme, deberían aplaudirme, porque las mujeres somos hermosas, con kilos de más, en post parto, amamantando y, sobre todo, siendo felices".

"Al que le moleste, pregúntese que está haciendo mal, que NO puede disfrutar de esta manera la vida", agregó.

La modelo finalizó entregándole un mensaje a sus seguidoras que son madres, indicándoles: "Sean felices, disfruten, no se tapen, vivan plenas y felices. Gocen su maternidad, sin preocuparse de las tetas gigantes ni los kilitos de más. Somos mamás y también mujeres hermosas".

Mira la publicación a continuación: