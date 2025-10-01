 “Una locura”: Eugenia Lemos reveló inesperada complicación que tuvo durante parto de su primera hija - Chilevisión
01/10/2025 09:18

“Una locura”: Eugenia Lemos reveló inesperada complicación que tuvo durante parto de su primera hija

La influencer trasandina recibió a Alegra, su hija junto a su esposo Matías Kosznik a los casi 40 años de edad.

Publicado por CHV Noticias

Eugenia Lemos confirmó el nacimiento de su primera hija junto a su esposo Matías Kosznik y reveló detalles de su proceso de parto.

La llegada de la guagua fue informada por la pareja trasandina a través de sus cuentas de Instagram y sucedió el pasado 28 de septiembre, a las 40 semanas de gestación.

En conversación con Las Últimas Noticias, la influencer detalló que sufrió una inesperada complicación en el monitoreo antes del parto y relató que “los momentos previos fueron un poco una locura”.

Complicación en el parto

Según explicó la exchica reality, una vez rompió fuente partieron a la clínica y mientras era atendida "se complicó un poco el monitoreo”.

“Alegra venía con dos vueltas de cordón umbilical en el cuello, así que, aunque me preparé para parto natural, decidieron hacer una cesárea; fue la mejor decisión porque estaba muy apretadita", señaló.

En esa línea, una vez nacida su hija, confesó que “fue súper emocionante porque nuestro equipo médico lo hizo muy especial".

Finalmente, detalló que "la pusieron contra mi pecho y ella al tiro abrió sus ojitos, conectó con nosotros desde el primer minuto. Tuvimos mucho rato con ella".

Publicidad

"Una locura": Eugenia Lemos reveló inesperada complicación que tuvo durante parto de su primera hija

