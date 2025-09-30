 “Felicidad máxima”: Eugenia Lemos se convirtió en madre por primera vez y presentó a su bebé con tierna postal - Chilevisión
30/09/2025 22:10

“Felicidad máxima”: Eugenia Lemos se convirtió en madre por primera vez y presentó a su bebé con tierna postal

La influencer y su pareja compartieron la noticia a través de sus cuentas de Instagram y, presentaron a la nueva integrante de la familia con tiernas fotos.

Publicado por CHV Noticias

La tarde de este martes, Eugenia Lemos anunció que se convirtió en madre por primera vez junto a su pareja,  Matías Kosznik.

La pareja que lleva más de 20 años juntos le dio la bienvenida a la pequeña Alegra con una emotiva publicación a través de sus redes sociales.

“Bienvenida Alegra. La felicidad máxima de nuestras vidas”, escribió la creadora de contenido en su cuenta de Instagram. 

En su mensaje, la trasandina también compartió las primeras postales de la bebé que, según contaron, nació durante la jornada del domingo 28 de septiembre. 

Llegaste este 28 de septiembre para cambiarlo todo y llenarnos del amor más puro. Te amamos hija”, agregó. 

Eugenia Lemos se convirtió en madre

