“Lloré”: Eugenia Lemos impactó al reaparecer en eventos a solo 11 días de dar a luz - Chilevisión

11/10/2025 12:11

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche del jueves, Eugenia Lemos sorprendió al aparecer en un evento a menos de dos semanas de haberse convertido en madre.

En conversación con Página 7, la youtuber señaló que "hoy Alegrita cumple 11 días, así que la verdad es que me he sentido muy bien. Con Mati nos hemos organizado para ser papás primerizos súper bien, cada uno tiene sus tareas”.

En esa línea, la exchica reality indicó que “nos hemos movido como clan: la primera semana fuimos al médico los tres juntos, pero hoy me sentía bien, tenía esto en agenda y quería ver cómo me sentía. Todo funciona bien, la gordita está en casa con el papá”.

“Como mujer independiente, es lindo ir recobrando tus actividades. Obviamente, mi vida ahora es ‘in love’ con Alegra, quiero estar solo con ella, pero también es necesario volver de a poco a tus rutinas y sentir que tenés tu vida”, continuó.

"Me vi al espejo y no me reconocí"

Con respecto a las dificultades que ha enfrentado luego del parto, Lemos reveló que "es difícil, es encontrarse en un cuerpo de embarazada sin estar embarazada. Hoy salir y pensar '¿qué me pongo?', porque igual una se quiere ver bien, quiere sentirse segura, pero creo que lo mejor es buscar comodidad".

"Por ejemplo, hoy vine con unos tacos muy bajitos, con un vestido que me permite verme bonita, pero que no me marca nada. Entonces creo que ahí hay algunos desafíos muy de mujer que es superimportante cuidarlo porque es importante que una se sienta segura también", continuó.

La influencer finalizó señalando: “Obvio que lloré, obvio que me vi al espejo y no me reconocí. Pero la ropa puede ser tu gran aliada. Y acá ya estoy empoderada y divina".

