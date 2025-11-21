 “¡Justicia por Chile!”: Derrota de Inna Moll en Miss Universo 2025 desató furia de chilenos en redes - Chilevisión
21/11/2025 08:56

“¡Justicia por Chile!”: Derrota de Inna Moll en Miss Universo 2025 desató furia de chilenos en redes

La modelo de 28 quedó en el Top 12 del Miss Universo, lo que no dejó satisfecho a los seguidores de la competencia, quienes se desquitaron en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Los chilenos están furiosos tras la derrota de Inna Moll en el Miss Universo 2025. Así lo expresaron durante la nochde del jueves en redes sociales, donde han inundado plataformas sociales con comentarios cuestionando la decisión.

La modelo de 28 años y oriunda de Vitacura quedó dentro del top 12 del certamen, sin embargo, no pudo pasar la última selección, donde quedaron las representantes de Tailandia, Filipinas, Venezuela, México y Costa de Marfil.

Finalmente, la corona fue para la representante de México, Fátima Bosch, quien obtuvo el máximo reconocimiento del concurso en el  Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.

Es por esto que los usuarios de X no dejaron pasar este momento para entregarle su apoyo a la influencer Inna Moll y, a base de memes, descargarse por el reusltado que consideran injusto.

"Es ridículo que la más bella del top 12 no hayaentreado al Top 5", "le robaron la competencia", "es superior a todas", "un ángel caído del cielo" y "justicia por Chile, justicia por Inna Moll" fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

