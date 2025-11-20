¿Cuánto gana la Miss Universo 2025? Los millonarios premios que podría recibir Inna Moll - Chilevisión

La nueva reina de belleza se llevará una lujosa corona avaluada en 5 millones de dólares y una serie de otros lujos como un millonario sueldo mensual y un departamento en New York.

La noche de este jueves se realizará la final de Miss Universo 2025, en donde Inna Moll, representante de Chile, irá en busca de la corona.

La Miss Chile se ha posicionado como una de las favoritas de la 74° edición del certamen de bellaza y ha destacado durante la competencia preliminar con sus elegantes looks.

La final del Miss Universo 2025 se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, desde las 22:00 horas de Chile y se podrán seguir en vivo a través del canal de YouTube del Miss Universo.

¿Cuánto gana la Miss Universo 2025?

Quien resulte ganadora de la corona del Miss Universo 2025 se llevará una serie de premios que establece la organización del certamen.

Dentro de los beneficios están incluidos desde lo propia corona y joyas, hasta un sueldo mensual y vivienda por lo que dure su reinado.

La reina que sea elegida esta noche se llevará un premio de 250 mil dólares, es decir un monto cercano a los 233 millones de pesos chilenos, según detalló Telemundo.

Además, por su labor recibirá un sueldo mensual de 50 mil dólares (46 millones de pesos chilenos apróximadamente), dinero destinado a cubrir los gastos personales de la ganadora durante el año de su mandato.

Debido a la exigencia de su calendario y sus obligaciones como Miss Universo 2025, que contemplan compromisos como viajes, actividades beneficencia, campañas publicitarias y entrevistas, la ganadora debe mudarse a New York, por lo que la organización le otroga un lujoso departamento en Estados Unidos.

Los costos de vivienda, alimentación, seguiridad y servicio de limpieza del inmueble quedan cubiertos completamente por la organización.

Millonaria corona

Este año la corona del Miss Universo lleva por nombre The Lumière de l’Infini, que significa luz del infinito. La pieza está creada con perlas de mar dorado y diamantes.

El diseño quedó a cargo de la joyería Jewelmer y se trata de una creación única, hecha a mano por artesanos filipinos y está avaluada en 5 millones de dólares.