Última oportunidad: ¿Cuándo se presenta Inna Moll en el Miss Universo 2025? - Chilevisión

La representante de Chile tuvo un destacado paso en la competencia preliminar donde desfiló con su traje típico, bikini y vestido de gala. Ahora tendrá que ir en busca de la corona en la definición final.

Inna Moll se ha convertido en una de las protagonistas del Miss Universo 2025 y, tras varias semanas en Tailandia, se prepara para su última presentación en el certamen.

La candidata chilena tuvo un destacado paso en la competencia preliminar de este miércoles, donde brilló con traje típico inspirado en la Patagonia, un traje de baño de dos piezas y un llamativo vestido de gala.

Ahora solo queda la gala de la gran final, donde tendrá que subirse nuevamente al escenario para ir en busca de la preciada corona.

¿Cuándo se presenta de nuevo Inna Moll en el Miss Universo?

Tras su destacado paso en la competencia preliminar, Inna Moll tiene un último desafío en la gala de la final del Miss Universo.

La representante chilena se presentará por última vez este jueves 20 de noviembre, donde las candidtas desfilarán en busca de meterse entre las 30 mejores del certamen.

¿Cómo ver EN VIVO la final del Miss Universo?

La final del Miss Universo 2025 se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, desde las 22:00 horas de Chile.

Todos los detalles de la ceremonia y las pruebas finales de las candidatas se podrán seguir en vivo a través del canal de YouTube del Miss Universo o haciendo clic en este enlace.