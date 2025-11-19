 Última oportunidad: ¿Cuándo se presenta Inna Moll en el Miss Universo 2025? - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Quiénes son los cinco fallecidos? La historia de las víctimas de la tragedia en Torres del Paine Keanu Reeves escribió carta de agradecimiento a PDI por recuperar relojes sustraídos en 2023 Así es el lugar exacto del circuito “O” donde se desencadenó la tragedia de Torres del Paine Risas, gestos y agresividad: Así fue la audiencia de Jere Klein por microtráfico de drogas “Me volví una rehén”: El crudo testimonio de bombera que denuncia agresión en pleno combate a incendio en Conchalí
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/11/2025 16:06

Última oportunidad: ¿Cuándo se presenta Inna Moll en el Miss Universo 2025?

La representante de Chile tuvo un destacado paso en la competencia preliminar donde desfiló con su traje típico, bikini y vestido de gala. Ahora tendrá que ir en busca de la corona en la definición final.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Inna Moll se ha convertido en una de las protagonistas del Miss Universo 2025 y, tras varias semanas en Tailandia, se prepara para su última presentación en el certamen. 

La candidata chilena tuvo un destacado paso en la competencia preliminar de este miércoles, donde brilló con traje típico inspirado en la Patagonia, un traje de baño de dos piezas y un llamativo vestido de gala. 

Ahora solo queda la gala de la gran final, donde tendrá que subirse nuevamente al escenario para ir en busca de la preciada corona.

¿Cuándo se presenta de nuevo Inna Moll en el Miss Universo?

Tras su destacado paso en la competencia preliminar, Inna Moll tiene un último desafío en la gala de la final del Miss Universo.

La representante chilena se presentará por última vez este jueves 20 de noviembre, donde las candidtas desfilarán en busca de meterse entre las 30 mejores del certamen. 

¿Cómo ver EN VIVO la final del Miss Universo? 

La final del Miss Universo 2025 se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, desde las 22:00 horas de Chile. 

Todos los detalles de la ceremonia y las pruebas finales de las candidatas se podrán seguir  en vivo a través del canal de YouTube del Miss Universo  o haciendo clic en este enlace.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Comenzó la postulación al Subsidio DS1: Revisa requisitos y plazos para acceder a la casa propia

Lo último

Lo más visto

“Eso se llama lealtad”: La última foto de Jere Klein antes de caer detenido en población de Lo Prado

El artista urbano fue detenido por microtráfico de drogas cuando conducía su auto y en el procedimiento se le incautó $1.900.000 en efectivo y distintos tipos de drogas. 

19/11/2025

El jugado Pole Dance de Claudio Valdivia: Rompió récord de nota en Fiebre de Baile

El ex chico reality deslumbró al jurado al ritmo de "Labios Compartidos" de Maná, siendo calificado como "el Superman de Fiebre de Baile".

19/11/2025

“Eso es algo terrible”: Experto explica difíciles condiciones que desataron tragedia en Torres del Paine

El director nacional de Socorro Andino, Claudio Prieto, apuntó a la posible falta de equipamiento adecuado y las inestables condiciones meteorológicas del parque como unas de las razones que desataron la emergencia.

19/11/2025

¡Impactante! Inna Moll deslumbró en Miss Universo 2025 con traje típico inspirado en la Patagonia

La representante chilena participó del clásico segmento del concurso, donde deslumbró con un traje diseñado por el tailandés Akarach Phusanaphong.

19/11/2025